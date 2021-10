Agg. Ore 12:10. La linea ferroviaria è stata interrotta tra Savona e San Giuseppe: tantissime le persone presenti e attualmente ferme in stazione in attesa di nuove indicazioni.

Chiuso il sottopasso di via Sanguinetti a Cairo e situazione critica in tutta la città, come ha spiegato il vicesindaco Speranza ai microfoni di IVG.it: “Situazione molto difficile dal punto di vista della viabilità: l’acqua è arrivata prima del previsto, abbiamo tantissime strade inagibili sia per entrare che per uscire da Cairo. Abbiamo chiuso tutto ciò che è a rischio”.

A Savona proseguono le criticità nella zona di Santuario, dove sono state sospese dalle 9.30 di questa mattina le operazioni di voto nel seggio numero 32 (leggi QUI), riprese pochi minuti fa nella palestra dell’Rsa di Opere Sociali Servizi, dove si sono spostate le persone presenti nel seggio.

A CENGIO: il sindaco Francesco Dotta ha disposto la chiusura, per tutta la durata dell’allerta rossa, dell’intera area sportiva di Località Isole (compresi i locali de L’Idea Bar – Tennis Cengio e Associazione ProLoco Cengio – SV), della palestra comunale e della biblioteca. Viene attivato il monitoraggio della strada comunale di collegamento tra Cengio Bormida e Cengio Rocchetta da parte dell’Ufficio Tecnico e volontari della Protezione Civile”.

A FINALE LIGURE il maltempo non si è ancora abbattuto con violenza, ma sono comunque stati adottati provvedimenti preventivi, come annunciato dal sindaco Ugo Frascherelli (leggi QUI): “Mi scuso per il disagio ma in ragione della situazione meteo in corso e soprattutto delle previsioni mi accingo a firmare ordinanza con la quale ordinerò la chiusura della attività commerciali in Finalborgo, a Finalpia e lo sgombero delle autovetture da via Dante, via Aquila, via Lungo Sciusa e Via Calvisio. Invito caldamente la popolazione a restare in casa e non scendere in strada soprattutto in prossimità dei fiumi fino a cessato allarme. Anche il mare desta preoccupazione, evitate passeggiate e moli”.

A VADO LIGURE: A causa del peggioramento delle condizioni meteorologiche previste e dell’emanato stato di allerta rossa, su segnalazione della Prefettura è disposta, con ordinanza sindacale, la chiusura di tutte le attività commerciali e dei pubblici esercizi siti nella zona a massimo rischio esondazione, individuata nel Piano di Protezione civile del Comune (area viola) nonchè di quelle con sede in zone ritenute a particolare rischio sulla base di precedenti eventi alluvionali.

Agg. Ore 11:30. Continuano danni e criticità in tutto il savonese, in particolare nel centro di Savona, a Quiliano e in Val Bormida, e viabilità paralizzata.

Per quanto riguarda SAVONA: i ponti sono stati temporaneamente riaperti, il livello del Letimbro sembra un po’ sceso, ma continuano i disagi con diverse strade chiuse causa allagamenti (QUI la situazione). Nella frazione di Marmorassi manca la corrente elettrica da oltre 3 ore.

A QUILIANO: la piena del torrente ha creato gravi disagi e una situazione di pericolo a seguito del crollo del ponte in via Tecci. Il ponte collega due abitazioni al di là del torrente, con le famiglie che sono ad ora isolate a seguito del cedimento strutturale del collegamento tra le due sponde del corso d’acqua, letteralmente invaso da detriti e altro materiale trascinato dalla piena. (QUI la notizia)

A CAIRO MONTENOTTE: è in corso un sensibile peggioramento delle condizioni meteo sul territorio. Sono previsti ulteriori temporali forti ed allagamenti estesi. La polizia locale: “Invita per tanto ad evitare ogni spostamento e ad adottare ogni precauzione. Si ricorda di non stazionare od utilizzare cantine e locali interrati o a piani bassi. Gli eventi all’aperto sono sospesi. Il parcheggio sotterraneo di Piazza della Vittoria sarà chiuso, così come, nel pomeriggio, la Biblioteca Civica e il Museo Ferrania Film. È vietato il transito sul ponte dei Chinelli”.

Anche ad ALTARE situazione critica: frane e strade allagate nel centro della città. A FERRANIA si teme per la Bormida di Spigno che ha superato il primo livello di guardia.

A PONTINVREA è esondato l’Erro con conseguenti allagamenti diffusi (diversi i mezzi finiti letteralmente sott’acqua) e si sono verificati anche diverse esondazioni nella zona di GIUSVALLA.

Per quanto riguarda la VIABILITà nel savonese: è stato chiuso il tratto di autostrada tra Ceva e Bivio A6/A10 Savona in direzione Bivio A10, causa condizioni meteo. Chiuso in entrata il casello di Millesimo in direzione Savon causa condizioni meteo. L’Sp 29 di Cadibona ancora chiusa per frana e conseguenti smottamenti, così come risulta chiusa, causa frana, la Sp5. (QUI la situazione).

Agg. ore 10:30. Stando a quanto riferito, sarebbe tragica la situazione ad Altare, con frane e strade allagate nel centro della città e dove è stata chiusa al traffico la Sp5 (QUI la situazione della viabilità nel savonese). Nel frattempo, è in salita ed ha già superato il primo livello di guardia la Bormida di Spigno, a Ferrania.

È crollato il ponte ai Tecci a Quiliano (QUI la notizia). A Savona in via precauzionale sono stati interdetti al traffico i ponti sul torrente Letimbro: non è quindi possibile attraversare la città. La situazione più critica resta all’altezza del Santuario (QUI la situazione di Savona).

Lo si vince anche dall’ultimo bollettino di Arpal: “Proseguono le precipitazioni a cavallo tra la Val Bormida e la Valle Stura. Nelle ultime 6 ore a Montenotte Inferiore sono caduti 448.8 millimetri di pioggia (145.2 in un’ora), 342 a Rossiglione (91.4 in un’ora), 224.4 a Sassello (84.0 in un’ora).

“Il Letimbro a Santuario di Savona ha superato la seconda soglia di guardia e ora è segnalato in leggera discesa mentre è in salita, ed ha già superato il primo livello di guardia a Ferrania, la Bormida di Spigno“.

Agg. Ore 9:45. Al momento, come riportato da Autofiori: è stato chiuso il tratto di autostrada tra Ceva e Bivio A6/A10 Savona in direzione Bivio A10, causa condizioni meteo.

Risulta essere crollato il ponte ai Tecci a Quiliano. A Savona in via precauzionale sono stati interdetti al traffico i ponti sul torrente Letimbro: non è quindi possibile attraversare la città.

La situazione più critica resta all’altezza del Santuario, dove gli abitanti non possono uscire da casa propria. Invece, chi si trova a Savona non può ritornare a casa. All’altezza del ponte di Lavagnola c’è un mezzo della Provincia che blocca il traffico.

Nel frattempo è esondato un rio anche nella frazione di Montenotte, a Cairo. Ed è ancora chiusa al traffico la SP29 di Cadibona (sia a scendere che a salire) per materiale franato in carreggiata prima dell’abitato di Cadibona (QUI la situazione della viabilità).

Di seguito l’ultima nota di Regione Liguria con un aggiornamento sul maltempo: A causa della forte perturbazione che sta interessando la Liguria, sono segnalati disagi a Savona dove è in vigore l’allerta meteo arancione per temporali fino alle 14 quando scatterà l’allerta rossa per precipitazioni diffuse e persistenti”.

“Si sono verificati, in particolare, alcuni allagamenti di sedi stradali, il Letimbro è ingrossato e il Comune segnala alcuni problemi sulla strada del Santuario. Si raccomanda ai cittadini la massima prudenza. Nelle zone di Pontivrea è stata segnalata l’esondazione in alcuni punti del torrente Erro. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco”.

Agg. Ore 9:10. Stando all’ultimo aggiornamento di Arpal: “La linea di convergenza ha insistito soprattutto sulla Val Bormida, con precipitazioni importanti. Questo ovviamente ha causato una risposta dei corsi d’acqua: l’idrometro a Santuario di Savona ha superato il primo livello di guardia alle 7.30, ora però è in discesa. Sono precipitazioni che insistono sulla zona di Val Bormida e valle stura. Ora si attende il fronte vero e proprio, che è carico di precipitazioni: sono attese soprattutto in serata, servirà massima attenzione”.

Nel frattempo, nel centro di Savona risultano allagate diverse arterie stradali cittadine, tra cui via Guidobono e via XX Settembre (chiuse al traffico), via Montenotte e corso Mazzini.

Chiusa temporaneamente al traffico anche la SP29 di Cadibona (sia a scendere che a salire) per materiale franato in carreggiata prima dell’abitato di Cadibona.

Savona. È iniziata con enormi disagi l’allerta meteo sul savonese. La situazione: a Savona il Letimbro è esondato nella zona di Santuario e risultano allagate diverse arterie stradali cittadine.

Inoltre sono state chiuse due linee di Tpl: la linea 3 di Cadibona e quella per Pontinvrea. Grandi criticità si sono registrate soprattutto nell’entroterra, in particolare in Val Bormida, tra frane e alberi caduti.

Si sono verificate diverse esondazioni nelle zone di Pontinvrea, dove è uscito l’Erro, e a Giusvalla. Al momento, inoltre, la Sp542 risulta chiusa al traffico a causa di una frana, verificatasi al km11, e anche la Sp41 è stata chiusa causa allagamenti.

Stando all’ultimo bollettino diramato da Arpal, “nell’ultima ora la struttura temporalesca si è ulteriormente intensificata e continua a interessare l’entroterra savonese con precipitazioni forti o molto forti”.

“Si segnala priorio un rapido innalzamento del livello idrometrico del torrente Letimbro all’idrometro di Santuario di Savona, conseguente alle precipitazioni che hanno interessato in particolare la parte più di testa del bacino. Visto il persistere delle precipitazioni è atteso un ulteriore incremento del livello con possibili criticità“.

“Nel corso dell’ultima ora sul savonese si è andata instaurando una convergenza tra lo scirocco che insiste con intensità fino a forte sulla costa (raffica 71 km/h a Savona) e un flusso da Nord-Ovest proveniente dalla Val Bormida; tale convergenza continua ad alimentare la struttura convettiva”.

