Salvini a Savona in piazza Pertini, Antifa: "Visita sgradita, gli altri candidati sindaco non restino in silenzio" - IVG.it

Savona. “Oggi sarà a Savona l’ex ministro Salvini a sostegno del candidato sindaco di centro destra e, pensiamo noi, a pompare sicurezza e decoro. Una visita per noi e per tutto l’Antifascismo savonese ovviamente sgradita, pensando anche al fatto che lo sproloquio populista del parolaio milanese, avverrà in una piazza intitolata e dedicata alla memoria di Sandro Pertini”. E ‘questo il commento del coordinamento Antifascista di Savona alla notizia della visita del leader leghista Matteo Salvini oggi nella città della Torretta.

“Nonostante la ‘svista’ di Prefetto e Questore – proseguono dal gruppo -, noi non saremo a contestare il leader leghista. Questo perchè dovremmo contestare la presenza di molti altri personaggi che arrivano da Roma a sponsorizzare i vari candidati, ben sapendo che la loro presenza è solo un teatrino per mostrare una finta vicinanza alle realtà locali e ai loro problemi”.

“Personaggi che si sono spesso resi complici di politiche repressive nei confronti di immigrati, lavoratori e di chiunque contesti in piazza le direttive imposte dal sistema del quale sono i principali garanti. Politiche repressive portate avanti come soluzione più semplice, senza mai un’analisi di fondo dei vari problemi con la ricerca delle cause, analisi che dovrebbero essere parte integrante di un sistema che si dice democratico. Personaggi che, come divi dello spettacolo, sono in tournè elettorale per le città considerate più importanti ai fini del risultato finale”.

“Tristi figuri che dimostrano il fallimento di una politica che, in realtà come la nostra per esempio, sostiene liste “civiche” e candidati della “società civile” non essendo in grado di scendere in campo solo con le proprie forze e con programmi legati esclusivamente ai principi delle forze stesse. A Savona, a parte una sola realtà politica, succede questo”.

E si concentrano sui “valori che dovrebbero far parte di ogni società civile, di ogni comunità piccola o grande essa sia”: “La nostra scelta – spiegano – è dettata dalla volontà di evitare ogni strumentalizzazione a fini elettorali, i savonesi conoscono bene i valori che ci ispirano: antifascismo, antirazzismo, antisessismo, ambientalismo. A tale proposito rivolgiamo a tutti i candidati sindaco, quale sia la loro posizione in merito, visto che si troveranno, nell’assumere il loro incarico, a giurare sulla Costituzione basata proprio sui valori nati dalla lotta di Resistenza”.

“Sarebbe gradita una pubblica risposta anche dai singoli candidati consiglieri – concludono -, molti li conosciamo e sappiamo il loro pensiero, dimostrato anche dalla loro partecipazione alle nostre iniziative, ma molti sono alla loro prima esperienza e stimolano la nostra curiosità visto che si sente sempre parlare di discontinuità con la giunta precedente, giunta che sull’antifascismo ha mostrato in più occasioni ambiguità e poco rispetto”.