"Savona non si Lega", flash mob di protesta delle "Sardine" contro l'arrivo di Salvini - IVG.it

Savona. Flash mob di protesta contro l’annunciata presenza di Matteo Salvini a Savona. Il leader della Lega arriverà questa sera nella Città delle Torretta a sostegno del candidato sindaco di centro destra Angelo Schirru, e nel pomeriggio sono scattate le contestazioni.

La scelta della piazza dedicata a Pertini è già stata al centro delle polemiche poiché, secondo il coordinamento Antifascista di Savona si tratta di “una visita sgradita”, mentre Sinistra Italiana ha parlato di “una presenza che offende la memoria antifascista”. E oggi, intorno alle 15,30, è andata in scena la manifestazione di protesta, molto contenuta nei numeri “nel rispetto delle normative anti-Covid”.

A metterla in atto sono state le “Sardine” savonesi, che hanno deciso di ricorrere al mezzo degli striscioni (due per l’esattezza), esposti proprio in piazza Pertini: “Savona non si Lega” si legge sul primo, mentre sul secondo è riportato il ritratto di Pertini che, in dialetto ligure, dice “Se ci fossi io, non ci saresti tu”.

“A causa delle restrizioni Covid, abbiamo preferito non pubblicizzare l’evento sui social né a mezzo stampa, ma solo attraverso un tam-tam interno, – hanno spiegato direttamente le “Sardine” savonesi. – Ma, allo stesso tempo, non potevamo certo far passare il messaggio che il comizio di Salvini si tenesse in piazza Pertini senza protestare. Siamo qui proprio per dire che ci siamo anche noi: piazza Pertini è la nostra piazza e con lui non si scherza“.

Un flash mob, come detto, tradotto nella presenza di una ventina di persone e di due striscioni: “Su uno striscione è lo stesso Pertini a parlare idealmente a Salvini con un doppio messaggio: uno diretto, ‘Se ci fossi io, non ci saresti tu’, mentre il secondo si traduce con ‘Se non ci fossi stato io a dar voce anche ai fascisti, tu non potresti essere qui a fare il tuo comizio’”, hanno concluso le “Sardine” di Savona.

Salvo contrattempi, Salvini dovrebbe arrivare a Savona intorno alle 18,30 per incontrare i titolari delle pizzerie di piazza del Popolo e subito dopo, alle 19, si recherà in piazza per incontrare la cittadinanza.