Comunali 2021, il 17 settembre a Savona e Loano arriva Matteo Salvini - IVG.it

Savona. Dopo l’ex premier del consiglio Giuseppe Conte, arriverà a Savona (e Loano) un altro “big” da Roma.

Venerdì 17 settembre sarà la volta del leader della Lega Matteo Salvini che arriva nella città della Torretta per sostenere il candidato sindaco del centro destra Angelo Schirru.

L’ex ministro degli interni sarà a Savona, in piazza Pertini, alle 19.00 dove incontrerà il candidato e farà un comizio.

Poi si sposterà in serata a Loano dove arriverà alle 21.30, in piazza Rocca, per sostenere il candidato sindaco Luca Lettieri, appoggiato dai partiti del centro destra.