Caos autostrade, un dramma anche per i balneari liguri: “Qui piovono disdette”

Liguria. “Mi scusi: domani ho deciso di non venire, può cancellare la prenotazione?” Questo il refrain di questo ultimo fine settimana.

A denunciare la situazione, che coinvolge la stragrande maggioranza dei balneari liguri, è il sindacato “La Base Balneare, dal quale hanno proseguito: “Il caos autostrade sta rovinando un’estate già compromessa, o meglio il mese e mezzo rimasto. In questo sabato abbiamo registrato un calo di presenze sostanziale dovuto al caos sulle autostrade, che ha avuto come conseguenza ore di coda per i nostri clienti e giocoforza numerose disdette”, hanno proseguito ancora dal sindacato.

Quindi, parola al presidente Bettina Bolla, che ha aggiunto: “Così vengono premiati chi come albergatori, commercianti e balneari ha deciso coraggiosamente di aprire nonostante il Covid e chi altrettanto coraggiosamente ha deciso di venire in Liguria, nelle nostre Città e nelle nostre spiagge. Stiamo cercando di risollevarci da soli dall’incubo Covid, senza aver avuto nessun aiuto e, adesso, oltre il danno la beffa: il caos sulle autostrade, un altro flagello che darà il colpo di grazia alla nostra economia.

“Faccio un appello a tutti i sindacati, a tutte le categorie: reagiamo insieme, la Liguria non merita questo trattamento”, ha concluso Bolla.