Code e disagi, Vaccarezza (Cambiamo) tuona: “Autostrade vergogna. Liberate il Ponente”

Liguria. Autostrade nel caos continuo e arrivano nuove bordate contro il Governo e la sua “infruttuosa azione in merito” da parte del capogruppo di “Cambiamo” Angelo Vaccarezza che, intervenuto sul tema, non è certo andato per il sottile.

“Nelle settimane la situazione è decisamente peggiorata. Andare a Genova un calvario, fra cambi di corsia, corsie uniche, girare sulle autostrade è una vera e propria via Crucis”, ha esordito Vaccarezza.

“Il Ministero dei Trasporti, alle richieste del Governatore Giovanni Toti non si è preso il disturbo di rispondere. Migliaia di utenti bloccati, un sistema economico che già soffre per le conseguenze del Covid19 messo in seria difficoltà, per non dire sull’orlo del baratro, da incompetenza e arroganza di chi dovrebbe decidere per il territorio e non per il colore politico di chi quel territorio governa”.

“Nessuna programmazione, nessuna lungimiranza, nessuna decisione che abbia un minimo di buon senso per cercare di restituire dignità a questo territorio. A pensar male si fa peccato, ma molto spesso si indovina”.

E qui arriva l’affondo contro il Governo Conte: “Non ho mai visto un Governo prendere delle decisioni tanto insensate, tanto dannose, e pericolose, per un intera Regione. Qualcuno deve assumersi la responsabilità di questo sfacelo, di questo incubo autostradale che toglie sicurezza, decoro e rispettabilità ad una terra che da anni ha ampiamente dimostrato di saper fare delle difficoltà opportunità di miglioramento e crescita”.

“Una terra si è rialzata dai momenti peggiori della sua storia, che si è rimboccata sempre le maniche e ha lavorato con impegno. E sinceramente, osservare il comportamento di un Governo che gioca a creare intoppi per metterci in difficoltà è una sconfitta”, ha concluso Vaccarezza.