Calciomercato: Per l’Aurora 4 conferme, le trattative di Bragno e Cengio

Arrivano nuove conferme per l’Aurora, ufficializzata la permanenza in giallonero del difensore Andrea Torrengo, del centrocampista nonché capitano Fausto Rebella e degli attaccanti Luca Realini e Gaetano Laudando. Ma non solo conferme, il nuovo direttore sportivo Henri Carnesecchi sta lavorando anche sulle new entry. Oltre ai giovani della Cairese Leonardo Briano (2002)e Roberto Rexhaj (2001) di cui a breve dovrebbe arrivare l’ufficialità, la società di Massimo Gallese ha messo gli occhi anche sul centrocampista Claudio Piccardi dell’Altarese. Ma non è l’unica contendente, il giocatore dopo essere stato contattato anche dal Mallare e dalla Veloce del suo ex mister Frumento, sembra essere in ballottaggio tra Aurora e Bragno.

A proposito dei biancoverdi, per ora un’unica conferma, quella di Eraldo Kuci, ma si vocifera potrebbe arrivare anche quella del portiere Luca Giribaldi, che sta valutando la permanenza a Bragno o l’approdo all’Olimpia Carcarese. Tra i giovani in entrata alla corte di mister Gerundo si attendono i difensori classe 2001 Fabio Gallo e Alessio Testoni (2001), in prestito dalla Cairese.

Novità in arrivo anche da Cengio, vicino al colpo Andreja Hublina. L’attaccante dell’Olimpia Carcarese, infatti, sembra aver scelto la squadra di mister Marian per la prossima stagione, ma è ancora tutto da decidere. Così come non è ancora chiusa la trattativa con Rexhep Spahiu, centrocampista dell’Altarese, che potrebbe valutare l’avventura granata.