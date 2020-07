Calcio: quattro nuovi arrivi al Bragno, due all’Altarese

Cairo Montenotte. L’ultimo giorno del mese di luglio riserva alcune novità nel panorama calcistico savonese.

In Promozione, il Bragno potrà disporre di tre giocatori giunti in prestito dalla Cairese. Si tratta di Niki Stavros (portiere leva 1998), Alessio Testoni (difensore leva 2001) e Fabio Gallo (difensore leva 2001). Giocherà con la maglia biancoverde anche Angelo Luigi Leone, difensore che nella scorsa stagione era alla Veloce.

In Prima Categoria, l’Altarese si è assicurata Rigers Uruci, centrocampista classe 1997, ex di Quiliano, Loanesi San Francesco, Legino e lo scorso anno allo Speranza, e Suel Leskay, centrocampista classe 1997, ex del Legino e nella passata stagione allo Speranza.

In Seconda Categoria, l’Asd Vadino Football Club ha presentato il logo, rappresentato dal ponte Viveri e dall’isola Gallinara, tra i simboli della città di Albenga e del quartiere. La squadra arancionera, presieduta da Roberto Capezio, avrà Daniele Poggi come viceallenatore al fianco di Alessandro Giunta. Il ruolo di direttore sportivo è stato affidato a Loris Giunta.