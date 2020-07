Indiscrezioni confermate, Claudio Piccardi è un nuovo giocatore dell’Aurora

Cairo Montenotte. Negli scorsi giorni, vi avevamo annunciato del probabile approdo di Claudio Piccardi in giallonero ed ora è arrivata l’ufficialità. Il centrocampista classe 1992 (che era stato corteggiato anche dal Bragno) lascia l’Altarese per entrare a far parte dell’organico di mister Adami.

Un bel colpo di mercato del nuovo direttore sportivo Carnesecchi che, dopo l’arrivo del giovane Roberto Rexhaj, rinforza ulteriormente la mediana con un giocatore d’esperienza. Piccardi, infatti, dopo la trafila nelle giovanili di Cairese, Savona e del Genoa, ha esordito giovanissimo in Eccellenza con la società gialloblù allora guidata da Vella, per poi ritagliarsi un ruolo da protagonista nel Pallare, nello Speranza e nelle ultime due stagioni ad Altare.