Seconda Categoria, il Cengio tessera i due fratelli Hublina

Cengio. Il Cengio, dopo un anno di stop, sembra intenzionato a ripresentarsi ai nastri di partenza del prossimo campionato di Seconda Categoria con la volontà di fare un campionato da protagonista.

La società granata ha ufficializzato l’arrivo dei fratelli Andreja Hublina e Xhovani Hublina.

Andreja, centrocampista classe 1995, con un passato con le maglie di Quiliano, Carcarese Calcio e Plodio, arriva dall’Olimpia Carcarese, nella quale ha giocato gli ultimi due campionati.

Xhovani, difensore, leva 1996, ex del Plodio, torna a calcare i campi da gioco, dai quali mancava dal 2017, quando giocò per la Carcarese Calcio. Fu quella l’unica stagione in cui i due fratelli furono compagni di squadra.