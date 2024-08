Cairo Montenotte. La Cairese ufficializza tre elementi che faranno parte della rosa gialloblù. Tre colpi Under in prospettiva.

In difesa si vedrà Emiliano Belotti, classe 2005 in arrivo dall’Entella. Davanti ecco l’esterno 2006 Filippo Vignaroli, in arrivo dalla Fermana, e Kone Mohamed Razak, attaccante classe 2006 proveniente dal Monregale.