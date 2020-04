Coronavirus nelle Rsa, dopo il Trincheri la Procura pronta ad estendere gli accertamenti ad altre strutture

Savona. Sembrano destinati a raggiungere anche altre Rsa della provincia di Savona gli accertamenti della Procura di Savona, dopo che a fine marzo il procuratore Ubaldo Pelosi aveva aperto un procedimento volto a raccogliere informazioni sulla situazione del Trincheri di Albenga.

Al momento si tratta di un “modello 45”, senza alcuna ipotesi specifica di reato e contro ignoti, ma la raccolta informazioni prosegue. E nei prossimi giorni verrà ampliata: secondo quanto riferito dalla Procura, infatti, l’intenzione è quella di svolgere simili verifiche anche su altre residenze del savonese, in particolare quelle dove si è verificato un “numero significativo” di decessi.

Il caso, insomma, è destinato ad allargarsi a macchia d’olio. Se il caso del Trincheri infatti resta il più eclatante, con i decessi che negli ultimi giorni sono saliti a 30 (su 104 ospiti), ci sono altri casi in provincia di situazioni critiche. Alla Humanitas di Borghetto Santo Spirito, ad esempio, ne sono morti fino ad oggi 17 su 45, e sui 28 ospiti rimasti tutti e 20 quelli su cui è stato possibile effettuare i test sono risultati positivi.

Nelle strutture gestite da Opere Sociali (Rsa Noceti e Santuario, Rp Santuario e Bagnasco, Comunità Ercole) sono complessivamente 31 gli ospiti deceduti dall’inizio dell’epidemia (ovviamente solo in parte certificati Covid). Alla Giacomo Natale di Alassio si registrano 8 decessi su 44 ospiti totali, alla Stella Maris di Andora 5 morti (ma solo uno accertato per Covid), a Cengio 8 morti.

Numeri che, sommati a quelli delle altre province, sono già da qualche giorno in in mano alla magistratura in Liguria come in altre regioni italiane. Al momento non ci sono indagini di carattere generale (anche se ad esempio a Genova il procuratore aggiunto Francesco Pinto ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti riferito all’esposto sulla morte di due anziane sorelle ospiti della Casa Serena). Lo scopo è accertare se, a fronte di un aumento evidente dei morti nelle strutture, esistano profili di responsabilità penale.