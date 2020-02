Savona. Il Vado perde (2-1) il derby con il Savona, ma Massimiliano Illiante invita a non far drammi e a pensare alla prossima gara con il Ligorna.

“Era una partita che meritavamo di pareggiare – esordisce il portierone del Vado – ma questa sconfitta, seppur non piacevole, va archiviata in fretta… perché occorre cominciare a pensare alla prossima gara con il Ligorna, che dobbiamo assolutamente fare nostra”.

“Il Savona ha avuto più voglia di vincere la partita, noi andiamo in difficoltà, oltre misura, sui campi in erba, abituati, come siamo, a giocare sul biliardo del ‘Chittolina’, peccato per la sconfitta, ma sono altre le gare che dobbiamo provare a vincere”.