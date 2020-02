Savona. Il Savona riscatta la sconfitta dell’andata battendo il Vado con identico punteggio, 2 a 1, e centra la terza vittoria consecutiva, grazie alla quale aggancia la sesta posizione in classifica.

Mister Luciano De Paola commenta: “È da parecchio che siamo tranquilli. Stiamo lavorando molto bene. Nella vita le difficoltà aiutano a cementare, a farti diventare più responsabile. In questo momento ho un gruppo di ragazzi eccezionali sotto quest’aspetto. Anche oggi siamo andati sotto, l’abbiamo ribaltata e poi abbiamo tenuto fino alla fine. È una squadra tosta. Spero che tutti quelli che oggi hanno visto la partita e quelli che non sono venuti riescano a capire che veramente questa è una squadra che può fare delle cose buone, nonostante siamo abbastanza giovani. Sono contento, anche e soprattutto per tutto quello che c’è intorno e per quello che si può creare, perché nella vita bisogna pensare sempre in positivo“.

Una squadra che sta dimostrando di tenere alla maglia, con la speranza che qualcosa nell’immediato futuro possa cambiare anche sul fronte societario. “La mentalità di questo gruppo è positiva sotto questo aspetto – ribadisce De Paola -, perché ho detto che noi dobbiamo arrivare fino alla fine, magari tramite il nostro direttore, con il commercialista, che sono persone che vogliono che questa società vada avanti. Come sapete io le vivo queste cose, non è che dico le cose per compiacere le persone; lunedì mi sono trovato nel consiglio con Papa, con il commercialista e con l’avvocato e abbiamo parlato di questo, sul futuro di questa società. Loro non vogliono assolutamente che questa società fallisca. L’ho riportato ai ragazzi, che sono molto felici di questa cosa e noi dobbiamo parlare con i fatti; è quello che stiamo facendo, perché noi andiamo in campo tutte le partite per cercare di fare il massimo, per cercare di mettere la società nelle condizioni di capire che questo gruppo di lavoro è un gruppo che magari nelle difficoltà, che hanno anche loro, può aiutare. Magari può succedere qualche miracolo“.

Riguardo all’andamento della partita, De Paola spiega: “Siamo partiti col 3-5-2. Siamo partiti così perché loro giocavano con due punte e un trequartista, Gallo, e secondo me servivano i due centrali con Ghinassi staccato. A fine primo tempo, parlando col mio secondo, ho detto che forse era il caso di passare a quattro; però nel primo tempo Ghinassi non mi è piaciuto molto, quindi ho detto ‘ripartiamo ancora con i tre, poi se succede qualcosa cambiamo’. Il gol ci ha fatto rinsavire, nel gergo calcistico, e siamo passati al 4-3-3 e non c’è stata storia. Alla fine il risultato è giusto; loro si sono lamentati un attimino per gli episodi, però nel calcio chi vince ha sempre ragione. Noi abbiamo vinto e siamo contenti perché abbiamo regalato una gioia a tutti quelli che sono venuti a vedere la partita e a tutti quelli che non sono venuti e che magari adesso cominciano ad essere curiosi di capire se questa squadra può dare soddisfazioni a tutta la città”.

Conclusione con una dedica: “Volevo dedicare la vittoria a Salvatore, il papà di Federico che è al bar dove andiamo spesso a bere il caffè; ieri ero a vedere la partita con lui e alle undici è deceduto; andavamo spesso al sabato a vedere le partite e chiacchieravamo molto, sono rimasto molto dispiaciuto”.