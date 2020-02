Savona. Campionato di Serie D, girone A. Ventiduesima giornata, va in scena il derby della provincia. Il Savona ospita il Vado. Fischio d’inizio allo stadio “Bacigalupo”, questo pomeriggio, ore 14.30.

I biancoblù, nonostante una situazione societaria allarmante, si stanno dimostrando più forti delle avversità. Nelle ultime due domeniche i ragazzi guidati da De Paola sono stati in grado di battere la Caronnese (2-1) e la Fezzanese (0-1): risalendo pertanto la china a 29 punti, portandosi nel centro classifica.

Foto 2 di 2



I cugini rossoblù, in zona play-out, con 21 punti, sono in ripresa. Le recenti brillanti affermazioni interne, maturate nello scontro diretto col Ghivizzano (3-1) e soprattutto ai danni della Sanremese (3-0), hanno infatti ridato nuova linfa e morale al gruppo. Il vantaggio degli uomini di Tarabotto sul penultimo posto è di +3; la salvezza diretta si profila invece a -5.

Excursus storico: 25 le vittorie del Savona, 7 i successi del Vado, tra cui l’ultimo, il più recente, all’andata al “Chittolina”: Vado-Savona (2-1). 15 le sfide terminate in parità.

L’ultimo confronto tra le due squadre al “Bacigalupo” risale alla stagione 2007/2008, settembre: Savona-Vado 1-0, rete di Minieri (poi a dicembre passato nelle file vadesi), su rigore. I rossoblù non vincono invece in casa degli ‘striscioni’ dal 2004, novembre: Savona-Vado 0-2, doppietta di Grabinski.

Tabellino:

Savona-Vado 0-0

Savona: Vettorel, Tossine, Dinane, Venneri, Ghinassi, Albani, Giovannini, Amendola, Siani, Disabato, Stronati

A disp.: Guadagnin, Brignone, David, Balla, Fossati, Giorgi, Rovido, Pertica, Padovan. All. De Paola

Vado: Illiante, L. Casazza, Dagnino, Terzoni, Castaldo, Guarco, Tomasini, Gallo, Bruschi, Varela, Rotulo

A disp.: Faggiano, Tona, Piu, Redaelli, Alberto, Cassata, Cecon, Alessi, Piacentini. All. L. Tarabotto

Arbitro: Negrelli (Finale Emilia). Assistenti: Della Monica e Torraca (La Spezia)

Note: Pomeriggio coperto, fondo d’erba naturale in discrete condizioni. Ammoniti; Giovannini (S), Guarco (V). Angoli 2-1. Spettatori 300 circa.

Cronaca diretta:

L’ingresso in campo delle formazioni. Savona in completo giallo, con striscione bardato blu. Vado nella tradizionale casacca rossoblù, con pantaloncini e calzettoni blu. “Zero società, siete solo voi l’orgoglio della città”, recita una scritta affissa dalla locale gradinata Parachino.

1′ Il Savona si propone subito in attacco. Disabato, destro dalla lunetta fuori misura.

8′ Angolo Vado dalla destra. Calcia Bruschi. Terzoni, di testa, schiaccia a lato.

12′ Punizione Savona dal vertice sinistro dell’area. Va Disabato, alto.

19′ Sul fronte opposto, calcio da fermo di Bruschi da posizione analoga. Stesso esito.

Gara, ad ogni modo, finora piuttosto bloccata e nervosa, contraddistinta per lo più da azioni su palla inattiva, o sporadiche iniziative individuali. Difese attente e ben disposte, portieri non ancora chiamati in causa.

Attorno alla metà della prima frazione si scaldano gli animi. Ne fanno le spese Giovannini (S) e l’ex Guarco (V), entrambi ammoniti. L’allenatore vadese Luca Tarabotto viene invece allontanato dalla panchina.