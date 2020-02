Savona. Luca Tarabotto commenta con evidente sconforto la sconfitta dei rossoblù contro il Savona. Il Vado non è riuscito a gestire il gol di vantaggio e alla fine ha ceduto 2 a 1.

“Abbiamo preso gol nel momento in cui loro stavano facendo un po’ di fatica – sottolinea il tecnico vadese -. Sul secondo gol dovevamo stare attenti sui blocchi. Sono un po’ arrabbiato, non era una partita da perdere. Credo che la squadra non meritasse di perdere. I due gol sono venuti un po’ così. Gli applausi vanno fatti a chi vince”.

“Magari probabilmente con un po’ più di attenzione anche dopo il gol dell’1 a 0 si poteva continuare ad aspettarli e magari provare a ripartire – chiarisce Tarabotto -. Ci siamo alzati un pochettino e abbiamo concesso qualcosa a loro soprattutto dalla parte di sinistra, però alla fine nei novanta minuti non è che abbiano avuto tante situazioni da gol. Poi, sono stati bravi, però credo che il pareggio fosse il risultato più giusto. Quando si è in certe situazioni diventa anche un po’ difficile buttare giù il risultato. Loro in certe situazioni sono stati bravi; hanno detto che volevano prendere un punta ma credo che Siani, anche se una punta non è, è comunque un ottimo giocatore”.