Torneo Sempre Con Noi: alla serata di sabato sarà presente Giulio Cesare Bregoli

Carcare. È ormai ai nastri di partenza l’11° torneo Sempre Con Noi, la kermesse pallavolistica che racchiude in tre giorni, dal 20 al 22 settembre, spettacolo e divertimento.

Otto le squadre che si daranno battaglia per gli ambiti trofei in vetro artistico forgiati dal maestro vetraio Bormioli di Altare, messi in palio dai partner del torneo di Carcare, ovvero Acqua Minerale di Calizzano, Vitrum&Glass, Quidam, Conad Mac 3 Carcare.

Negli anni questo torneo si è ritagliato, specie nei reparti tecnici delle squadre, un posto sempre più rilevante, in quanto permette agli allenatori e ai loro staff di mettere a punto gli assetti tecnico-tattici delle proprie formazioni in vista della partenza dei rispettivi campionati, mettendo di fronte compagini di grande caratura, quali team della massima categoria provenienti dall’estero e le formazioni militanti in Serie B1 italiana, tant’è che gli organizzatori, grazie alle continue richieste da parte delle società, dalle future edizioni potrebbero portare a dodici o addirittura a sedici le contendenti. Solamente la mancanza di strutture sportive, palestre o palazzetti dello sport nella zona non lo permette.

La serata di sabato 21 settembre, riservata alla presentazione delle squadre, vedrà la presenza di un gradito ospite: il viceallenatore della Nazionale italiana di pallavolo femminile Giulio Cesare Bregoli, che riceverà il premio alla carriera, riconoscimento che in passato è stato assegnato a personaggi come Zoran Jeroncic e Majda Leban Cicic, elementi di spicco nel panorama pallavolistico internazionale.

Giulio Cesare Bregoli, attuale secondo allenatore della Nazionale italiana femminile e primo allenatore della Reale Mutua Fenera Chieri militante in Serie A1, ha un palmarès di tutto rispetto: campione di Francia nel 2016, Supercoppa di Francia nel 2017, Coppa di Francia nel 2019 e, ancor prima, campione d’Italia a Piacenza come viceallenatore. Vittorie che lo hanno portato ad essere un punto di riferimento del volley moderno, sia in Italia che oltralpe, e che onorerà la Pallavolo Carcare della sua presenza, nella serata di sabato 21 settembre presso i locali della Soms di Carcare alle ore 20,30.

Dopo la partita di apertura, venerdì 20, che vedrà l’Acqua Minerale Calizzano Carcare affrontare l’Arredo Frigo Makhymo Acqui Terme, il torneo si svilupperà su due gironi, uno giocato a Carcare l’altro a Cairo Montenotte, che delineeranno le finali della domenica con la finalissima e la premiazione delle squadre al palazzetto di Carcare a concludere l’evento.

L’Asd Pallavolo Carcare organizzatrice del torneo si aspetta, ancora una volta, una grande affluenza di pubblico di appassionati, oltre agli scoutman in missione per spiare le prossime contendenti nei vari campionati.