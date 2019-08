Torneo Sempre Con Noi a Carcare e Cairo: il programma delle partite

Carcare. Si avvicina l’appuntamento con il torneo internazionale di pallavolo femminile Sempre Con Noi, Trofeo Conad sede di Carcare.

L’evento, organizzato dall’Asd Pallavolo Carcare, giunto all’undicesima edizione, si svolgerà da venerdì 20 a domenica 22 settembre.

Il torneo prevede una fase preliminare con otto squadre suddivise in due gironi da quattro ciascuno, seguita da quarti di finale, semifinali e finali.

Il girone A è composto da Acqua Calizzano Carcare, Arredo Frigo-Makhymo Acqui, Gtn Volleybas Udine, V.C. Tirol.

Si disputerà a Carcare con il seguente programma:

venerdì 21 settembre ore 18,30: Acqua Calizzano Carcare – Arredo Frigo-Makhymo Acqui

sabato 22 settembre ore 9: Gtn Volleybas Udine – V.C. Tirol

a seguire: V.C. Tirol – Arredo Frigo-Makhymo Acqui

a seguire: Gtn Volleybas Udine – Acqua Calizzano Carcare

sabato 22 settembre ore 15,30: Acqua Calizzano Carcare – V.C. Tirol

a seguire: Gtn Volleybas Udine – Arredo Frigo-Makhymo Acqui

Nel girone B sono state inserite Mtv Guffanti Oro Milano, Lilliput Pallavolo Settimo Torinese, OK Ankaran-Hrvatini, Arabi Kakanj.

La prima partita, Lilliput Pallavolo Settimo Torinese – Arabi Kakanj, si giocherà venerdì 21 settembre a Carcare, dopo il match inaugurale.

Il resto del raggruppamento si disputerà a Cairo Montenotte con questo programma:

sabato 22 settembre ore 9: OK Ankaran-Hrvatini – Mtv Guffanti Oro Milano

a seguire: Arabi Kakanj – OK Ankaran-Hrvatini

a seguire: Mtv Guffanti Oro Milano – Lilliput Pallavolo Settimo Torinese

sabato 22 settembre ore 15,30: Lilliput Pallavolo Settimo Torinese – OK Ankaran-Hrvatini

a seguire: Mtv Guffanti Oro Milano – Arabi Kakanj

Domenica 23 settembre andranno in scena le partite ad eliminazione diretta, secondo il seguente schema.

Quarti di finale:

ore 9 a Carcare: 1ª girone A contro 4ª girone B

a seguire: 2ª girone A contro 3ª girone B

ore 9 a Cairo Montenotte: 1ª girone B contro 4ª girone A

a seguire: 2ª girone B contro 3ª girone A

Semifinali:

a seguire a Carcare: perdente primo quarto contro perdente secondo quarto

a seguire a Carcare: vincente primo quarto contro vincente secondo quarto

a seguire a Cairo Montenotte: perdente terzo quarto contro perdente quarto quarto

a seguire a Cairo Montenotte: vincente terzo quarto contro vincente quarto quarto

Finali:

ore 14 a Cairo Montenotte: 7°/8° posto

ore 14 a Carcare: 5°/6° posto

a seguire a Carcare: 3°/4° posto

a seguire a Carcare: 1°/2° posto

Intorno alle ore 17 si terrà la cerimonia di premiazione.