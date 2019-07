Savona, mentre lavora su una nave precipita da un ponte nella stiva: deceduto un operaio 

Agg. Ore 15. Mentre proseguono accertamenti e indagini a seguito della tragedia, i lavoratori stanno valutando l’ipotesi di indire 24 ore di sciopero contro la “ennesima morte sul lavoro in porto”.

Savona. Un operaio è deceduto in porto a Savona. Il tragico incidente è avvenuto una manciata di minuti prima delle 14. Era a bordo della nave Ilektra (nave Bulk Carrier costruita nel 2017 che naviga attualmente sotto bandiera della Liberia), ormeggiata negli Alti Fondali.

Le informazioni sull’accaduto sono ancora poche e frammentarie. Si trovava su un ponte, probabilmente per eseguire alcuni lavori di tinteggiatura, quando, per cause ancora da chiarire, è precipitato nella stiva, compiendo un volo, stando al racconto di alcuni testimoni, “di almeno una ventina di metri”.

Immediata la chiamata ai soccorsi ma, nonostante il tempestivo intervento della croce bianca e del 118, non c’è stato nulla da fare. Il personale sanitario non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Nel frattempo, sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco di Savona, il personale della capitaneria di porto e la polizia.

Aggiornamenti in corso