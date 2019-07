Tragedia sulla nave “Ilektra”, il Pd savonese: “Necessario un drastico giro di vite sulla sicurezza sul lavoro”

Savona. Anche la federazione provinciale del Pd si unisce “al dolore dei colleghi e dei familiari per la scomparsa del lavoratore rimasto vittima di un incidente a bordo di una nave ancorata al porto di Savona”.

“Ormai le morti bianche non si contano più, quasi non fanno più notizia. È necessario un drastico giro di vite sulla sicurezza sul lavoro, tema di cui troppo spesso si parla ma per il quale troppo raramente ci si impegna concretamente, sia dal punto di vista della elaborazione delle norme sia soprattutto dal punto di vista del loro rispetto”.

“I lavoratori hanno il diritto di operare nella massima sicurezza e le istituzioni hanno il dovere di garantirlo”.