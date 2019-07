Agg. ore 15.39: E’ arrivata in questo istante l’ufficialità. “Le scriventi Segreterie Provinciali/Territoriali – recita il comunicato – a seguito del gravissimo incidente mortale avvenuto un’ora fa sulla motonave Elektra, che ha visto coinvolto un marittimo della nave stessa, dichiarano uno sciopero immediato con le seguenti modalità: lavoratori dei porti dipendenti/soci delle imprese art. 16, 17, 18 e dipendenti AdSP fino a domani alle ore 14.00”. La comunicazione è firmata dalle segreterie territoriali di Filt Cgil (Castellani), Fit Cisl (Causa) e Uiltrasporti (Paparusso).

Savona. “Ennesima morte sul lavoro. Inaccettabile una situazione del genere. Indiciamo lo sciopero”. È questa la reazione dei sindacati in seguito alla tragedia, l’ennesima, avvenuta questo pomeriggio in porto a Savona, con il decesso di un operaio.

di 12 Galleria fotografica Savona, mentre lavora su una nave precipita da un ponte nella stiva: deceduto un operaio









A quanto pare, l’uomo era legato con una corda e stava eseguendo alcuni lavori, ma si è spezzata all’improvviso facendogli compiere un volo di circa una ventina di metri, che gli è costato la vita.

“Siamo assolutamente furibondi e arrabbiati, – ha dichiarato Franco Paparusso (Uiltrasporti). – Bloccheremo il porto con 24 ore di sciopero a partire da adesso e fino almeno alle 14 di domani. E poi valuteremo eventualmente anche altre azioni”.

“Un segnale è necessario perché non è ammissibile morire ancora sul lavoro nel 2019. Quest’anno, nell’area portuale di Savona è stata una moria. Troppo spesso, infatti, le norme di sicurezza per i marinai non vengo rispettate. Dalle prime notizie sembra che la vittima stesse facendo alcuni lavori di tinteggiatura, quando la corda si è spezzata. È inaccettabile. Passatemi il termine, ma siamo davvero incazzati”, ha concluso.