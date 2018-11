Treni, il nuovo Frecciargento collega Genova a Roma in 3 ore e 37 minuti

Liguria. Prosegue l’impegno del Gruppo Fs Italiane per la Liguria. Da domenica 9 dicembre il collegamento alta velocità Frecciargento Genova-Roma sarà effettuato con un Etr 600, treno di ultima generazione, che migliorerà comfort, affidabilità e puntualità e permetterà di raggiungere la Capitale in 3 ore e 37 minuti.

Il treno che, per la prima volta, raggiungerà l’aeroporto internazionale Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino fermerà a Roma Tiburtina, hub romano dell’alta velocità dove è possibile un facile intescambio con la rete ferroviaria laziale e nazionale e la metropolitana cittadina, mantenendo la fermata in città per le persone che vogliono raggiungere la Capitale.

Il Gruppo Fs Italiane prosegue così la stretta collaborazione avviata con Regione Liguria per offrire servizi sempre migliori ai cittadini liguri e ai turisti, in particolare dopo il tragico crollo del ponte autostradale “Morandi” il 14 agosto. Collaborazione che ha visto l’immediata attivazione di 46 treni in più nel nodo di Genova, rispetto all’offerta programmata (realizzati grazie all’arrivo di ulteriori convogli Vivalto e l’inserimento di ulteriori ferrovieri) e da settembre 18 collegamenti tra feriali e festivi tra Savona, Genova e Sestri Levante, tuttora attivi.

Anche l’offerta InterCity è stata incrementata per supportare la mobilità da/per il territorio ligure con oltre 25mila posti in più offerti fino alla prima settimana di novembre.

Infine, dalla primavera 2019 anche i servizi InterCity che collegano la Liguria saranno oggetto di un ulteriore miglioramento degli standard qualitativi sia per quanto riguarda il comfort che le performance di affidabilità e puntualità.