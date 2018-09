Assonautica Savona al Salone Nautico di Genova: “Importante essere presenti”

Savona. Domenica 23 settembre Assonautica Provinciale di Savona, con il suo Gruppo Arti Marinare, era presente al 58° Salone Nautico, presso lo stand condiviso da Assonautica Italiana ed Assonautica Genova. “E’ importante essere presenti – spiegano dal consiglio direttivo – perché è un’occasione per incontri e scambio di opinioni, è una vetrina per dare visibilità alla nostra associazione ed un modo per collaborare nella promozione della nautica, ma è anche l’opportunità di conoscere tante persone unite dalla stessa passione per il mare”.

“L’attività del Gruppo Arti Marinare di Assonautica Provinciale di Savona è sempre molto apprezzata dai visitatori del Salone Nautico, specialmente dai bambini – continuano – Si fermano volentieri per provare a realizzare qualche nodo marinaro ed alla fine la loro buona volontà è premiata con l’omaggio di un quadretto di nodi realizzati con cime colorate”.

La giornata di domenica è stata ricca di emozioni, soprattutto per la visita allo stand di Assonautica di due campioni di vela: Marco Rossato ed Andrea Brigatti. “Entrambi hanno disabilità motoria ed entrambi sono impegnati nel rendere il mondo della vela accessibile a tutti – raccontano da Assonautica – il loro obiettivo è un mare senza barriere e sperano di raggiungerlo con l’A.s.d. ‘I timonieri sbandati’. Marco Rossato è reduce da un’impresa eccezionale, la circumnavigazione della Penisola in solitaria con il suo cagnolino Muttley, anche lui ospite dello stand di Assonautica”.

Il Salone Nautico è il primo evento internazionale nel capoluogo ligure, dopo il crollo del ponte Morandi. “Dalle affermazioni degli organizzatori risulta che nessuno degli espositori che avevano prenotato prima della tragedia ha rinunciato a portare a Genova le proprie imbarcazioni – svela Assonautica Savona – anche i visitatori sono stati più numerosi della scorsa edizione, sempre secondo le indicazioni degli organizzatori. Genova ha bisogno di un grande successo e questo è un altro dei motivi per cui è importante che la nostra Associazione sia stata presente”.

Nella mattinata di domenica tra i visitatori c’era anche il sindaco di Genova Marco Bucci, che si è fermato allo stand di Assonautica ed ha voluto dare dimostrazione della sua conoscenza delle arti marinare. “Quella del Salone Nautico è stata sicuramente un’esperienza positiva per noi – concludono da Assonautica Provinciale di Savona – Si ringraziano tutti i partecipanti del Gruppo Arti Marinare, sempre instancabili e pieni di entusiasmo. Un ringraziamento particolare va a Balbi Nautica srl (Savona) per il sostegno e ad Assonautica Genova per l’ospitalità”.