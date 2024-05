Pietra Ligure. E’ in programma sabato 11 maggio al presentazione dei candidati della Lista Indipendente che sostiene la candidatura di Mario Carrara a sindaco di Pietra Ligure.

L’appuntamento è per le 11 in piazza La Pietra.

Carrara, consigliere comunale uscente e per 45 anni consecutivi nel parlamentino pietrese e anche ex assessore, tenta per la terza volta la scalata alla guida dell’amministrazione come candidato sindaco.