Pietra Ligure. Ancora una sfida elettorale per le elezioni a Pietra Ligure, Mario Carrara, consigliere comunale uscente e per 45 anni consecutivi nel parlamentino pietrese e anche ex assessore, tenta per la terza volta la scalata alla guida dell’amministrazione come candidato sindaco.

Oggi l’annuncio ufficiale, con la presentazione della candidatura e la raccolta firme per la lista “Indipendente per Pietra” che lo sosterrà in vista del voto dell’8 e 9 giugno.

“Sarebbe stato meglio avere diverse liste, comunque abbiamo evitato che si verificasse un plebiscito bulgaro a favore del sindaco uscente, offrendo una proposta di democrazia” ha detto Carrara. “Abbiamo messo in campo una lista e un programma completamente alternativi, su tanti aspetti e temi di interesse per la comunità pietrese”.

“Indipendente e assolutamente civica perché non saremo condizionati dal alcun partito o altro gruppo di potere, ma solo dal bene per la nostra Pietra Ligure” ha sottolineato, in quanto rispetto alla competizione elettorale di cinque anni fa questa volta non sono presenti i simboli delle forze di centro destra.

“Cosa farei come primo atto da sindaco? Subito il ripristino del doppio senso di marcia sul lungomare, all’insegna dello slogan: Basta code sulla via Aurelia!” ha poi aggiunto, un cavallo di battaglia sostenuto nella sua attività di opposizione consiliare.

Ma non solo, nel mirino di Mario Carrara ancora il progetto di riqualificazione urbanistica per l’ex cantiere navale Rodriquez, che lo ha visto già in prima linea: “No a colate di cemento, no a potentati edilizi e immobiliari, ma una rigenerazione fondata sulla drastica riduzione delle volumetrie, costruzioni razionali, puntando sull’aspetto green e dei servizi” ha sottolineato il candidato sindaco pietrese.

E ancora un altro punto che lo ha contraddistinto come consigliere di minoranza: le bollette sull’acqua per la mancata depurazione a Pietra Ligure, con la richiesta di rimborsi per la cittadinanza: “Una lotta che vogliamo continuare se saremo eletti, con un tavolo ad hoc con la stessa Servizi Ambientali. Come opposizione avevamo chiesto un Consiglio comunale specifico, ma l’attuale sindaco ce lo ha negato”.

Quanto alla lista e ai nomi della squadra, che saranno presentati ufficialmente sabato prossimo, alle ore 11.00, in piazza Vecchia: “Abbiamo un ex sindaco come Daniele Negro, la consigliera comunale Silvia Rozzi, e ancora persone nuove e competenti che vogliono impegnarsi in prima persona, oltre ai giovani” ha precisato ancora Carrara.

Eccoli: Carmela Chierchia, Enrica Giarola, Donata Maria Giuseppina Marchesini, Daniele Negro, Gianni Orsero, Luciano Pesce, Carmela Pezzetti Fognani, Fabio Revello, Silvia Rozzi, Ajet Talka, Umberto Vanacore e Mario Vesco. Una curiosità: proprio Fabio Revello, di soli 18 anni, in caso di elezione alla carica di consigliere comunale potrebbe battere il record dello stesso Carrara, che rimane il più giovane eletto nella storia pietrese.