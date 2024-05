Il candidato sindaco Luigi De Vincenzi: “Altri investimenti per migliorare ancora Pietra Ligure”

Pietra Ligure. “Una squadra coesa e motivata un mix tra esperienza e nuova linfa, che parte dai grandi risultati raggiunti nel mandato amministrativo che si sta concludendo per un totale di circa 23 milioni di euro di investimenti per lavorare insieme con serietà e concretezza per continuare a migliorare Pietra Ligure”.

Lo ha ribadito il candidato sindaco Luigi De Vincenzi nel corso dei banchetti elettorali che lo hanno visto protagonista assieme ai componenti della lista “Pietra Sempre”, in corsa per le imminenti elezioni comunali.

Per De Vincenzi, che punta ad un quarto mandato da primo cittadino pietrese, ieri doppio appuntamento di confronto con la cittadinanza, in piazza San Nicolò e a seguire sul viale della Repubblica in occasione del mercato settimanale.

Nel programma amministrativo non solo l’auspicata rinascita delle aree degli ex cantieri navali Rodriquez, ma il proseguimento delle opere cittadine di riqualificazione, così come un ulteriore spinta al posizionamento di Pietra Ligure sui mercati turistici, con particolare riferimento allo sviluppo del settore outdoor e al processo di destagionalizzazione.

Tra gli interventi anche l’atteso restyling dell’ex Flora sul lungomare, con il progetto del Blue Bay già pronto che attende il finanziamento del Fondo Strategico regionale, con la realizzazione di una nuova sala polivalente per manifestazioni, congressi o altre iniziative.

E poi la difesa e il potenziamento dell’ospedale Santa Corona, per il quale è in corso l’iter di ristrutturazione, senza contare il sostegno al mantenimento del centro medico “Pietra Salute” e allo sviluppo della rete socio-sanitaria di assistenza alla comunità pietrese.

Non mancano, poi, le azioni del Comune necessarie per la crescita del progetto Smart City iniziato nel corso dell’attuale mandato amministrativo.

Infine la stessa viabilità: “Venuta meno la possibilità di realizzare il ponte sul Maremola per la modifica della normativa idraulica e quindi l’opzione di una infrastruttura a basso impatto ambientale e urbano, previsti interventi viari lungo le direttrici mare-monti e levante-ponente, in particolare la rotonda in corso Italia e il sottopasso ferroviario in via Nazario Sauro anche alla luce delle ultime analisi sui flussi di traffico” ha specificato ancora De Vincenzi.

Nei prossimi giorni proseguiranno gli appuntamenti e gli incontri elettorali con cittadini e associazioni pietresi.