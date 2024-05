Bruno Angelucci commissario di Forza Italia di Borghetto Santo Spirito

Borghetto Santo Spirito. Bruno Angelucci è il commissario di Forza Italia di Borghetto Santo Spirito.

“Anche lui, come Giovanni Battista Cepollina, è una figura importante di Forza Italia ed è stato, negli anni, un punto di riferimento per i borghettini – dicono il vice capogruppo di Forza Italia in Regione Angelo Vaccarezza e il commissario provinciale Luigi Pignocca – Abbiamo condiviso momenti felici e battaglie importanti e quando è stato il momento di scegliere una figura rappresentativa, non ho avuto esitazioni”.

“Grazie ad Angelo Vaccarezza e Luigi Pignocca per aver riportato sul territorio l’entusiasmo e la voglia di ripartenza – ha dichiarato il neo commissario – sono orgoglioso di far parte di questa squadra, che crescerà spero grazie anche al mio impegno”.