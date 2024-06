Calcio, Savona ultimo ai playoff e contestato. Biffi: “Squadra non pronta e con dei limiti. Ultras? Vado sempre via subito”

C’è stato un confronto acceso tra Biffi e la tifoseria ultras del Città di Savona. Al triplice fischio, che ha sancito la fine delle speranze di un possibile passaggio della squadra biancoblù alle fasi finali, la tifoseria ha richiamato l’allenatore in campo.

Le possibiltà anche solo di un ripescaggio sono ormai remote, e i supporters savonesi non hanno preso bene questa devastante scia di sconfitte che ha accompagnato la squadra dall’inizio dei playoff.

La sconfitta contro il Brugnato per 2 a 1 potrebbe aver messo una ‘X’ sulla travagliata stagione della squadra che, con alti e bassi, era poi riuscita ad accaparrarsi un posto nei playoff.

Ma cosa è successo nello specifico? Ecco la spiegazione di mister Biffi: “Non sono abituato ad andare sotto i tifosi. Non perchè non meritino rispetto, io preferisco parlare a mente fredda. Non mi sono mai fermato al termine di una gara, sia quando le cose andavano bene che quando andavano male. Li ho sempre rispettati e li apprezzo siccome ci sono sempre stati, anche oggi. Ho fatto le mie rimostranze, ma io non mi fermerò mai. Non l’ho fatto quando abbiamo vinto lo spareggio a Multedo, ero da solo nello spogliatoio mentre gli altri festeggiavano. Se si dicono cose vere, da me possono avere rispetto e posso ascoltarle. Se dicono che io vado negli spogliatoi perchè ho paura del confronto, qui si sbagliano“.

Una squadra che ha tutte le carte in regola per giocare un campionato di Prima Cateogoria di livello ma nulla più: “Sarò sincero, oggi non facevamo tempo a pareggiarla che prendevamo gol facendo 4 tiri. Io sono il primo responsabile, è il mio lavoro e sono contento di esserlo. Secondo me questa squadra non era pronta per giocare questi playoff. Abbiamo pensato di poterceli giocare, oggi non è possibile perdere una partita del genere”.

Una rosa tormentata che deve chiudere il finale di stagione nel peggiore dei modi: “Questa squadra non ha serenità. Mi sono trovato questa rosa perdendo anche pezzi durante il cammino. Sono arrivato nel momento in cui non si poteva fare mercato, siamo arrivati fino ad oggi con le possibilità che avevamo. Non do colpe a nessuno, ma alla fine questa squadra ha dei limiti. Facciamo gol con il contagocce, settimana scorsa abbiamo perso immeritatamente, oggi nemmeno. Non penso che il Brugnato sia superiore a noi, ma i risultati poi sono questi. Nelle situazioni dove sembra essere tutto tranquillo subiamo gol, per come sono abituato io non va bene”.