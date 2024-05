Sagra della ciliegia a Castelbianco, Fiera sul lungomare di Vado, Rocchetta Medievale, ma anche cultura e arte: cosa fare nel weekend

Savonese. La Sagra della ciliegia torna a Castelbianco e a Vado arriva la Fiera Promozionale degli ambulanti di Riviera. Nel fine settimana saranno moltissimi anche gli eventi culturali come la settima edizione del Premio Quiliano Cinema e una serie di iniziative musicali e artistiche a Laigueglia, oltre a Rocchetta Medievale. Ma ora entriamo nel dettaglio degli appuntamenti da non perdere sabato e domenica.

A CASTELBIANCO LA SAGRA DELLA CILIEGIA

Sabato 1 e domenica 2 giugno a Castelbianco si terrà la 58esima edizione della Sagra della Ciliegia organizzata dal Comune e dalla Pro Loco. Ci saranno stand gastronomici con degustazione di piatti tipici, dj set, bancarelle e giochi per bambini.

Entrambe le serate saranno animate con musica: sabato 1 giugno con “Mike e i simpatici”, mentre domenica 2 giugno con “I Caravel”. L’ingresso alla sagra è libero e gli stand apriranno alle 19 e, solo alla domenica, anche alle 12 per il pranzo. La zona “ristorante” è totalmente coperta.

Informazioni al numero 338 3460778.

A VADO LA FIERA PROMOZIONALE DEGLI AMBULANTI DI RIVIERA

Domenica 2 giugno, dalle 8 alle 20, sul lungomare di Vado Ligure appuntamento da non perdere con la Fiera Promozionale degli Ambulanti della Riviera. L’evento è patrocinato dal comune di Vado Ligure.

VELA DAY LA CIRCOLO NAUTICO DI LOANO

Sabato 1 e domenica 2 giugno si terrà il “Vela Day 2024”, la giornata di festa organizzata dalle Federazione Italiana Vela, in collaborazione con le Società affiliate per promuovere la cultura del mare e dello sport della vela. Il Circolo Nautico Loano ha aderito con entusiasmo all’iniziativa e sabato 1 e domenica 2 giugno accoglierà nella sua sede tutti coloro che vorranno conoscere e provare la vela ed il windsurf. Sarà possibile anche vivere l’emozione di una uscita in mare in barca o in windsurf accompagnati dagli istruttori del Circolo che sveleranno i primi segreti dello sport del vento e del mare.

Tutti, adulti e giovani a partire dai sette anni di età, saranno accolti gratuitamente dallo staff di istruttori del Circolo e potranno avere il piacere di provare quello che è stato riconosciuto lo sport più sano e più sicuro, praticato in mezzo al mare e quindi in un ambiente più che salubre e privo di contaminazioni.

L’adesione alle iniziative inserite nell’ambito del Vela Day è libera e gratuita a partire dai 7 anni compiuti. A tutti i partecipanti verranno regalati dei bellissimi gadget ed a tutti sarà offerta una tessera speciale della Federazione Italiana Vela valida per la copertura assicurativa. Gli orari saranno dalle ore 9:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 17:00.

E’ gradita una prenotazione via telefono 019668836 o via email cnloano@gmail.com.

A LAIGUEGLIA UN FINE SETTIMANA DEDICATO ALLA MUSICA E ALLA CULTURA

Musica, arte, storia e letteratura. Un fine settimana denso di eventi quello che chiude il mese di maggio organizzati dal Comune di Laigueglia, dalla parrocchia di San Matteo, dalla “Associazione Vecchia Laigueglia” e da enti privati. Il ricco programma inizierà giovedì 30 maggio alle 21 nella chiesa di San Matteo con il concerto, ad ingresso libero, dell’orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova diretta dal Maestro Alessandro Cadario. Il programma prevede un repertorio intitolato “Virtuosi” con musiche di Donizetti, Rossini, Haydn, Martucci e Petrassi.

Si prosegue venerdì 31 maggio con tre diversi eventi: alle 17 è prevista l’inaugurazione dell’installazione architetturale denominata “Antologia di cio’ che resta” nel nuovo spazio espositivo denominato Stanza Rada in Vico Beniamino, che restera’ visitabile fino al 2 giugno; alle 18 in biblioteca la presentazione del libro dello scrittore e saggista Gianni Oliva “45 milioni di antifascisti”, dialogheranno con l’autore Daniele La Corte e Giacinto Buscaglia; la maratona culturale si concluderà alle 21 nel salone delle Opere Parrocchiali con la serata conclusiva del progetto “Onda su Onda”, con la presentazione dei risultati finali del progetto, le ricadute sul paese e i risultato della ricerca sui cartelami in Italia, Francia, Corsica, e Spagna, che ha portato a definire laigueglia come “Capitale europea dei Cartelami”, ospitando il più grande e meglio conservato dei 115 studiati dalla ricerca, saranno presenti in qualità di relatori Alessandro Chirivì, consigliere delegato alla cultura, Marco Manzitti, coordinatore del progetto, Giacinto Buscaglia, presidente della “Associazione Vecchia Laigueglia”, don Danilo Galliani, arciprete della Parrocchia di San Matteo, don Emanuele Caccia, referente artistico di Formae Lucis (Diocesi di Albenga e Imperia), Franco Boggero, storico dell’arte, Paola Martini, conservatore del Museo Diocesano di Genova, Felice Schivo, storico locale e Samantha Niedojadlo, ricercatrica. Sabato 1 giugno alle 18.30 presso i locali della Sanità Marittima inaugurerà la mostra del talentuoso pittore Andrea Sangalli curata da Claudia Andreotta e Francesca Bogliolo con un piccolo intervento delle due critiche d’arte, un momento musicale ed un momento conviviale, mentre alle 21.30 si terrà una passeggiata in una “Laigueglia insolita” nell’ambito del progetto culturale Antologia di ciò che resta; il ritrovo è previsto sotto la terrazza della biblioteca, dove si terrà un primo momento teatrale ed introduttivo, la passeggiata toccherà poi luoghi raramente aperti al pubblico, in ciascuno dei quali ci sarà una piccola performance artistica, musicale, fotografica con eventi a sorpresa i cui dettagli saranno svelati nei prossimi giorni.

TORNA ROCCHETTA MEDIEVALE

La sedicesima edizione di Rocchetta Medievale sarà la prima tappa di un viaggio nel medioevo, che ripercorrerà in 3 atti (Rocchetta Medievale, Ferrania Medievale e Cairo Medievale) l’unione delle due famiglie nobiliari, Ottone I Del Carretto e Alda Degli Embriaci. Mercanti, musici, giullari, falconieri, armati e tamburi animeranno il borgo mentre le taverne rifocilleranno i viandanti affamati in cerca di delizie.

Sabato 1 Giugno

– ore 18 apertura del borgo

– ore 18.15 corteo storico per le vie del paese

– ore 18.30 spettacolo di danza con Asd La Danza È

– ore 19 apertura delle taverne

– Dalle ore 21 spettacoli di intrattenimento con: Asd Atmosfera Danza, Ordine del Gheppio e i tamburini Tumultum Tympana, i rapaci de Il mondo Nelle Ali, Nespolo Lo Giullare, esibizione dei tamburi e sbandieratori del Sestiere Auriveu di Ventimiglia, spettacolo musicale dei musicisti Le Tre Cipolle, spettacoli col fuoco con gli Iannà Tampè Le taverne rimarranno aperte fino a tarda ora per i più affamati

Domenica 2 Giugno

– ore 10.30 apertura del borgo

– ore 10.45 corteo storico per le vie del paese

– ore 11.15 Santa Messa con benedizione dei contradaioli che disputeranno il Palio

– ore 12.30 apertura delle taverne

– ore 14.30 battesimo della sella presso la Scuderia Ponte Romano

– ore 16:00 duelli in arme e didattica di scherma medievale a cura dell’Ordine del Gheppio

– ore 17:45 corteo storico per le vie del paese

– ore 18:00 torneo di tamburi medievali con i gruppi ospiti e tamburini di casa Tumultum Tympana dell’Ordine del Gheppio.

– ore 18:45 Palio delle Contrade – ore 19 apertura delle taverne

– ore 20:15 premiazione della contrada vincitrice del Palio delle Contrade

– dalle ore 20.30 spettacoli di intrattenimento con: Asd La Danza È, Asd Atmosfera danza, Ordine del Gheppio e i tamburini Tumultum Tympana, i rapaci de Il mondo Nelle Ali, Nespolo Lo Giullare, spettacolo musicale dei musici Le Tre Cipolle, spettacoli col fuoco con gli Iannà Tampè

SETTIMA EDIZIONE DEL PREMIO QUILIANO CINEMA

Sabato 1 e domenica 2 giugno appuntamento con la 7° edizione Premio Quiliano Cinema 2024 al Nuovofilmstudio e al Cinema Teatro di Valleggia con ospiti di eccezione: in collegamento video Dario Argento e in sala Steve Della Casa, Luc Merenda, Alessandro Boschi, Maurizio Tedesco e Paola Poli. Il Premio Quiliano Cinema nasce nel 2017 da un’idea del Gruppo Cineforum Quei Bravi Ragazzi, gruppo di volontari appassionati di cinema che, sotto l’egida dell’Assessorato alla Cultura, per il tramite della Biblioteca Civica Aonzo, realizza eventi con l’obiettivo della diffusione del linguaggio cinematografico soprattutto nel proprio territorio di appartenenza e con l’auspicio di creare nuove forme di incontro e di confronto dialettico attraverso la proiezione di film d’autore e non solo. Patron e conduttore della manifestazione è il giornalista cinematografico, scrittore, regista, attore e produttore “Steve” Stefano Della Casa, amico e collaboratore insostituibile dalla prima edizione. Viene coinvolto da subito nel progetto l’artista Gianni Celano Giannici pittore e ceramista che viveva a Quiliano, deceduto nel 2020, che ha realizzato il premio in ceramica simbolo dell’evento, a suggellare il sodalizio tra forme d’arte diverse.

A BORGHETTO LA GIORNATA DELLO SPORT

Si rinnova a Borghetto S. Spirito l’appuntamento con la Giornata dello Sport, un grande teatro animato di spettacoli ed esibizioni sportive, un importante veicolo di diffusione dei valori positivi del mondo sportivo, realizzato in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Val Varatella e le Associazioni Sportive del comprensorio, che si svolgerà in due giornate, giovedì 30 maggio e sabato 1 giugno, all’insegna dello sport e del benessere. Sabato 1 giugno la grande festa dello sport si svolgerà sul Lungomare di Borghetto S. Spirito, dalle 10.00 alle 14:00 e darà a tutti, ai giovani, ma non solo, la possibilità di avvicinare e conoscere meglio svariate discipline.

Un’intera giornata dedicata allo sport in ogni sua forma e al divertimento all’aria aperta, che si aprirà con i saluti delle autorità e proseguirà, in un incontro tra sport e mare, con la consegna della Bandiera blu 2024 FEE agli stabilimenti balneari.

Le aree interessate dall’evento saranno Piazza Marinai d’Italia, Molo Rosa dei venti e Lungomare Matteotti con le esibizioni di tennis, ginnastica, Qi Gong e Tai Ji, bocce, vela, windsurf, basket, atletica, arrampicata.

Anche per quest’anno ci sarà la possibilità di partecipare gratuitamente ad una camminata in “armonia” sul Monte Piccaro, promossa dall’Asd Runenrs for Autism con partenza alle ore 10.00 da Piazza Marinai d’Italia.

Saranno inoltre allestiti alcuni stand informativi e dimostrativi da parte della Pubblica Assistenza Croce Bianca, della Protezione Civile.

CILIEGIATA A PONTINVREA

Il 2 giugno a Pontinvrea si ripete lo storico appuntamento della cittadina dell’entroterra savonese che da oltre sessant’anni propone con orgoglio quella che ormai è diventata una tappa imperdibile per grandi e piccini. Ciliegie, focaccine, bevande e tutto il necessario per divertirsi e passare un bellissimo pomeriggio insieme!

L’evento verrà inoltre accompagnato nella sua interezza da bancarelle e dell’ottima musica degli “Scacciapensieri”, vera e propria pietra miliare della tradizione danzante valbormidese.

GLI EVENTI DEL WEEKEND DA ASINOLLA

Un super programma per questo fine settimana con l’Asd #Asinolla di Pietra Ligure

SABATO 1 GIUGNO Alle ore 15.00 torna VITA IN FATTORIA, laboratorio a tema per conoscere il mondo della campagna e della natura, a contatto con gli amici animali.

Alle ore 16:00 spazio al BATTESIMO DELLA SELLA, dove i più piccoli potranno avvicinarsi all’#equitazione, con momenti di tenerezza fatti di coccole e carezze.

E DOMENICA 2 GIUGNO, per la festa con #grigliate in famiglia o in compagnia e il pranzo organizzato dal servizio di ristorazione “Il Vagabondo”, dalle ore 14.00, attività per bambini, giochi d’acqua con i cavalli, attività con gli amici asinelli e il Battesimo della sella…

Ricordiamo, oltre alle possibili attività con #asini e #cavalli su prenotazione, il servizio bar-ristoro, postazioni con tavoli, barbecue, merende e aperitivi, oltre a eventi privati, compleanni, cerimonie…

PRENOTAZIONI: per attività con asini e cavalli 3491985292 anche via WhatsApp; per servizio bar-ristoro, prenotazione tavoli, barbecue e area pic-nic per feste e compleanni: 3451747357 – https://t.me/AsinOlla – www.asinolla.it

