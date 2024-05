Borghetto, Rattalino è il nuovo allenatore: “Qui indipendentemente dalla categoria, struttura del club invidiabile”

Borghetto Santo Spirito. La nota societaria di ieri era un vero e proprio tributo alla figura di Edmondo Perrone, una delle più importanti all’interno del sodalizio granata e che ha contribuito alla ripartenza sportiva dell’ambiente negli ultimi anni. Non sarà più mister ma rimarrà all’interno del club come responsabile del settore giovanile e della prima squadra. Su quest’ultima, infatti, sono susseguite diverse valutazioni sul futuro che potrebbe essere in Prima Categoria. Si attendono i ripescaggi, ma le possibilità sono sempre più alte.

Dunque, era nell’aria la fiducia sul nome della prossima guida tecnica borghettina. Ed oggi, in sede di presentazione, è arrivata la conferma: indiscrezione confermata, Simone Rattalino sarà il nuovo allenatore del Borghetto.

Un cambio di panchina che rappresenta un passaggio di staffetta: “Devo ringraziare tutte le persone che mi hanno contattato venendo a conoscenza del possibile approdo di Rattalino sulla nostra panchina. Due anni e mezzo fa avrei dovuto prendere le redini della prima squadra per una partita sola essendo dirigente e responsabile della scuola calcio, ma quella giornata è dura molto di più. È stato un bel cammino e un’ottima rinascita, sembrava brutto lasciare così, ma queste sono le basi per far si che io possa tornare ad occuparmi delle giovanili. Rimarrò comunque nei dintorni della prima squadra, aiutando Simone. Gli daremo tutto l’aiuto possibile, l’abbiamo scelto siccome è un ragazzo giovane che rispecchia i nostri valori, con lui possiamo continuare sulla strada giusta”.

Una chiamata accolta con estrema felicità: “Per primo ringrazio Edi per avermi cercato e poi tutto l’ambiente, sono stato contagiato da un grande entusiasmo. Questa società potrebbe essere invidiata da molti club dei dintorni, avendo dirigenti che seguono assiduamente la società in tutte le sue sfacettature. Questo è quello che mi serviva. Io metterò il resto dell’entusiasmo, poi partendo già da una buona base tecnico/tattica, cercheremo di alzare ancora di più l’asticella per renderci ancora più competitivi per tutti“.

“Questo entusiasmo e il fatto di essere fortemente voluto, mi hanno tolto ogni dubbio – continua fermamente Rattalino -. Saremmo ovviamente tutti più contenti se approdassimo in Prima Categoria, in alternativa lavoreremo il doppio per arrivarci col tempo. Questo comunque è il problema minore”.

Una crescita esponenziale che sembra essere arrivata nel suo momento top. L’ingresso in Prima Categoria potrebbe essere ancora un’opzione, ma per le tutte le parti anche restare in Seconda Categoria non è un problema: “C’è un gran seguito, soprattutto di ragazzi giovani. Hanno la volontà e l’entusiasmo per continuare a crescere, sempre con la nostra umiltà. Non vogliamo fare passi più lunghi della gamba, nel nostro piccolo vogliamo cercare di ottenere risultati e raggiungere i nostri obiettivi, cercando di crescere anche sfruttando le leve giovanili. Dobbiamo crescere tutti con la stessa mentalità, questa è l’unica cosa che conta. Ci fa piacere che, dall’esterno venga osservata questa situazione, al momento siamo sulla cresta dell’onda e ci fa molto piacere, sperando di rimanerci a lungo con questo spirito“.

L’addio all’Andora è stato quasi inaspettato. Ma con queste esperienze alle spalle, Rattalino ha fame di riscatto: “Non nascondo che non era nei piani, ma l’allenatore deve avere le spalle larghe. Inizio ad averle larghissime, sono contento di quello che ho fatto e costruito sia alla San Filippo che nei due anni ad Andora. Ora lo metto a servizio del Borghetto, sono stato fortemente voluto e avevo bisogno in questa situazione. Quanto trasmesso in questi giorni dall’ambiente servirà molto al gruppo per portare avanti il lavoro, indipendentemente dalla categoria”.

Già avvenuto un primo incontro con ogni componente della rosa: “Come prima richiesta alla dirigenza ho chiesto un colloquio con tutti i ragazzi della vecchia rosa. Ho parlato individualmente con tutti per conoscerci reciprocamente, un conto è incontrarci da avversari un altro è parlarci faccia a faccia. La base di partenza è più che discreta, ci sarà l’intenzione di puntellare la rosa con giocatori di esperienza, anche solo di 26 anni ma con già diversi campionati svolti. Secondo me, l’uninione di questi due fattori può portare a divertirci e a svolgere un cammino importante”.

Per concludere, Perrone ha parlato delle sue sensazioni in vista di questo nuovo percorso: “Faremo bene. Non dico a livello calcistico anche se questo è un secondo pronostico, ma perchè creeremo nuovamente un buon gruppo. Sarà più competitivo partendo dall’ottima base dell’anno“.

IL COMUNICATO

All’esito di diversi incontri con profili di vario tipo, siamo lieti di annunciare che la società ha deciso di affidare la guida tecnica della Prima Squadra a mister Simone Rattalino.

Simone non ha bisogno di presentazioni: proveniente dall’Andora e con alle spalle molti anni di attività, si tratta di uno degli allenatori più conosciuti e stimati del nostro circondario.

La sua voglia di fare, l’aver accolto la nostra proposta nel giro di nemmeno un giorno e il suo essersi calato nella nostra realtà fin dal primo colloquio ci hanno convinto della bontà della nostra decisione.

Questa scelta dimostra la volontà della società di continuare nel solco tracciato negli ultimi due anni, con un progetto che vede coinvolte persone giovani, ambiziose e desiderose di alzare sempre l’asticella.

Siamo certi che questa decisione ci permetterà di affrontare la nuova stagione con un rinnovato entusiasmo e con l’ambizione di costruire un gruppo giovane, coeso e che possa togliersi delle soddisfazioni sul campo.

Al mister e al suo staff i più sinceri auguri di un buon lavoro.

Benvenuto, Simone.