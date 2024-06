Alassio, tragedia nella notte: muore un motociclista di Laigueglia

Alassio. Tragedia nella notte ad Alassio, sulla Aurelia Bis, dove il quarantaseienne Maurizio Armilio ha perso la vita in un mortale.

Non è ancora del tutto chiara la dinamica dei fatti ma dalle prime ricostruzioni il giovane di Laigueglia, in sella alla sua moto, avrebbe perso il controllo del mezzo cadendo rovinosamente a terra (dopo essere finito contro il guardrail) ed è così deceduto sul colpo.

Per i mezzi di soccorso intervenuti non c’è stato nulla da fare se non constatare il decesso intorno alle 4.30 dopo dei tentativi di rianimo.

Sul posto anche gli agenti della polizia stradale, che hanno effettuato i rilievi del caso, per capire l’esatta dinamica dell’incidente.