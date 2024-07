Fermato per un controllo tenta di disfarsi della droga e poi si scaglia contro gli agenti: arrestato dalla Polizia ad Alassio

Alassio. Nei giorni scorsi i poliziotti del commissariato di Alassio hanno tratto in arresto un 32enne di origini egiziane, pregiudicato, accusato di resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo, che si trovava in compagnia di un minore straniero, è stato fermato dagli uomini delle Volanti per un controllo. I due ragazzi hanno avuto da subito comportamenti non collaborativi e quello di maggiore d’età, in particolare, ha opposto resistenza agli operatori.

Durante il controllo l’uomo ha tentato di disfarsi di un involucro, subito recuperato dai poliziotti, contenente dello stupefacente. Poi si è scagliato contro i poliziotti per cercare di guadagnare la fuga. A quel punto sono scattate le manette e il provvedimento di arresto.

Il minore, invece, è stato trovato in possesso di due coltelli e pertanto segnalato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

Al termine delle formalità di tiro, l’arrestato è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre il minore è stato affidato ai servizi sociali.