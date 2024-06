Prima Categoria, playoff: Brugnato-Savona LIVE: ultimo ballo o i biancoblù restano in pista?

Brugnato 2 (14′ Di Martino, 52′ Baccelli) – Savona 2 (43′ Pondaco, 87′ Ndiaye) (Argentina 0 – Superba 0)

87′ Punizione battuta forte e rasoterra da Cherkez. Bleve non trattiene e Ndiaye insacca.

84′ Punizione dal limite per il Savona.

82′ Doppio cambio per il Brugnato.

80′ Il Savona prova a spingere. Calcio d’ angolo. Batte Palumbo, il Brugnato spazza e il Savona protesta lamentando un tocco di mano.

72′ Il Brugnato sfiora il colpo del K.O. con Baccelli che crossa rasoterra verso il centrom Cidale da un passo dalla porta nkn riesce a impattare il goal.

70′ Savona ora con una sorta di 3-3-4 ma nonostante la trazione offensiva non ha ancora calciato verso il portiere avversario in questo secondo tempo.

69′ Gioco fermo per un giocatore del Brugnato a terra. Nel frattempo, Palumbo entra al posto di Rapetti.

67′ Beani entra al posto di Calcagno nel Savona.

65′ Pericoloso cross di Doci. Il pallone attraversa tutta l’area ma nessuno lo colpisce. Romano lo rimette al centro dal fondo, la difesa del Brugnato spazza.

62′ Biffi sostituisce Panucci con Ndiaye.

59′ Gran giocata di Cidale che si districa nel traffico della metà campo per poi allargare rasoterra per Baccelli, il 7 calcia forte sul primo palo trovando l’opposizione di un attento Bova.

56′ Rapetti calcia direttamente contro la barriera.

54′ Pronta reazione del Savona che conquista una punizione dal limite con Panucci. Intanto, Doci prende il posto di Pondaco.

52′ Clamorosa dormita della difesa del Savona. Gavini calcia dal limite, Bova respinge. I difensori biancoblù vicini al pallone restano bloccati e Baccelli ne approfitta per ribadire in rete, palo goal.

49′ Gavini va bene rasoterra per Baccelli, che calcia ma senza riuscire ad angolare. Blocca senza patemi Bova.

46′ Angolo per il Brugnato. La palla rimane pericolosamente in area ma la difesa biancoblù riesce a spazzare.

45′ Si riparte. Il Brugnato batte il calcio d’inizio.

Secondo tempo

45’+ 2 Il Savona chiude in attacco. Un buon primo tempo dei biancoblù che, al netto di una manovra non sempre fluidissima, hanno creato di più degli avversari.

43′ Batti e ribatti furibondo nell’area piccola del Brugnato. Pondaco riesce a metterla dentro. Pareggio meritato per quanto visto fino a questo momento.

38′ Romano ci prova da posizione defilata. Bleve para a terra.

34′ Palla buttata al centro, la difesa del Brugnato fatica a rinviare. Calcagno calcia ma manda fuori.

31′ Rovesciata di Baccelli. Bova blocca senza problema. Biffi invita i suoi a giocare meno palloni all’indietro.

30′ Biancoblù ancora sfortunati. Si distendono bene in avanti, Calcagno serve con una palombella Romano il quale, da posizione defilata, calcia per scavalcare il portiere. Ci riesce ma la sfera termina sul fondo a poca distanza dal palo.

27′ Bella iniziativa personale di Cherkez, che salta due avversari e calcia forte rasoterra. Bleve è attento, si distende bene e blocca a terra.

24′ Romano si presenta sul pallone ma la conclusione e la ribattuta si infrangono contro la barriera.

22′ Punizione da posizione interessante per il Savona con Panucci che proteggw bene palla e induce al fallo da ammonizione Quaranta.

20′ Combina molto bene palla a terra il Savona questa volta, liberando Panucci al limite dell’area lato sinistro. Gran conclusione del 10 biancoblù che si infrange sul palo a portiere battuto. Striscioni sfortunati.

17′ Il Brugnato risponde con il 4-4-2. Il Savona ha manovrato di più ma senza la rapidità e la precisione giuste. Per contro, il Brugnato sembra molto rapido nel ribaltare l’azione da difensiva a offensiva.

14′ Brugnato in vantaggio! I locali recuperano palla in mezzo al campo (protesta il Savona per un possibile fallo su Pondaco), Gavini va sul fondo e serve al centro rasoterra Di Martino, che di prima intezione imbuca indirizzando verso il palo più lontano

7′ Cambi di fronte ma partita ancora bloccata.

L’importanza del match: i primi due posti garantiscono il salto in promozione. Giunti alla penultima giornata del girone playoff, il Savon ha ancora zero punti. Anche la terza classificata potrebbe avere qualche chance di ripescaggio. Per il Savona la strada è una: vincere le due partite rimanenti. In caso di sconfitta oggi i biancoblù sarebbero matematicamente quinti.

3′ Il Savona si fa in avanti, Romano da posizione defilata dentro l’area prova a calciare di prima intenzione al volo ma la palla finisce alta.

Nota tattica: modulo 4-2-3-1 per il Savona. I centrali di difesa sono Apicella e Rizzo. Matarozzo esterno sinistro di difesa, dall’altra parte Fancellu. Cherkez insieme a Pondaco a fare da schermo davanti alla difesa. Panucci gioca dietro alla prima punta Rapetti. Larghi Romano e Calcagno

1′ Si parte, classica divisa biancoblù per il Savona. Maglia e clazettoni rossi per il Brugnato. Insieme ai tifosi del Savona sono presenti alcuni ultras dello Spezia, tifoseria gemellata.

Primo tempo

Savona: 1 Bova, 2 Fancellu, 3 Apicella, 4 Cherkez, 5 Matarozzo, 6 Pondaco, 7 Romano, 8 Rizzo, 9 Rapetti, 10 Panucci, 11 Calcagno. A disposizione: 12 Siri, 13 Brazzino, 14 Doci, 15 Ndiaye, 17 Palumbo, 20 Beani. Allenatore: Biffi.

Brugnato: 1 Bleve, 2 Ferrari, 3 Terribile, 4 Pellistri, 5 Del Vigo, 6 Quaranta, 7 Baccelli, 8 Cidale, 9 Di Martino, 10 Gavini, 11 Lufrano. A disposizione: 12 Castagnoli, 13 Beverinotti, 14 Cervone, 15 Del Pra, 16 Ferrari E, 17 Ferrari V, 18 Mozzachiodi, 19 Polani, 20 Rocca. Allenatore: Lunghi.