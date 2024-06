Varazze. Pizza “glamour”. Saranno oltre 80 i posti a sedere nella terrazza della Marina. Anche area lounge e zona bar dedicata a cocktails e aperitivi. Ecco il Crazy Pizza di Flavio Briatore che questa sera aprirà i battenti del nuovo locale, marchio di luxury dining del Gruppo Majestas che celebra così l’apertura del suo dodicesimo ristorante che rappresenta la quinta location in Italia e la dodicesima a livello globale.

Sarà aperto dalle 18 e sette giorni su sette. Abbiamo fatto un giro in anteprima e IVG.it vi mostra le immagini di questo nuova attività che darà lavoro a oltre 20 persone.

Il rapporto tra questo locale e il mare, dopo Porto Cervo e Monte Carlo, si riconferma anche per la scelta di Varazze: “Dopo la recente apertura in Bahrain sono felice di annunciare che Crazy Pizza torna nuovamente ad aprire in Italia, territorio nel quale credo da sempre, ed in particolare nella incantevole Riviera Ligure – commenta Flavio Briatore – luogo tra i più amati e conosciuti del nostro Paese che, con gli oltre 7.000 chilometri di splendida costa, rappresenta la nostra unicità e una grande risorsa. Dalla prima storica presenza in Costa Smeralda (Porto Cervo), Crazy Pizza porta adesso il suo format unico e distintivo di luxury dining ed experience a Marina di Varazze. Mi auguro che saremo seguiti da altri importanti operatori del settore, sia nazionali che internazionali, perché le nostre iconiche e prestigiose Marine si meritano un turismo di qualità superiore e decisamente glamour”.

Soddisfazione da parte della Marina di Varazze: “Abbiamo creduto fortemente nel progetto – sottolinea Italo Bogliolo, vicedirettore della Marina di Varazze – e siamo molto soddisfatti di questa positiva collaborazione che ha portato ad avere tra noi una realtà di tale rilievo. Il locale troverà spazio nella zona centrale della Marina di Varazze andando ad arricchire la nostra Food & Shopping Gallery: rappresenterà un importante elemento di attrazione di cui tutti gli operatori del porto potranno beneficiare, oltre ovviamente a clienti e visitatori. Così Varazze entra nell’elenco delle sedi che ospitano il locale glamour come, tra le altre, Londra, Milano, Roma e Monte Carlo”.