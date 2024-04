Serie D, Fresia sempre più numero uno del Vado: “Grande orgoglio difendere i pali di una squadra così importante da ligure”

Vado Ligure. La Serie D è la categoria con il più alto coefficiente di difficoltà dell’intero panorama dilettantistico. Una “Serie A dei Dilettanti“, dove il tasso tecnico inizia a dare degli spunti sempre più interessanti verso il professionismo. Ambientarsi, quindi, non è affatto una passeggiata, soprattutto per i più giovani.

A Vado c’è un classe 2005, tuttavia, che alla sua seconda stagione in D gioca con estrema scioltezza mentale, riuscendo ad esprimere liberamente tutto il suo potenziale. Questo è Gabriele Fresia, portiere ex Ceriale, Finale e Sampdoria, uno degli elementi liguri della rosa a disposizione di Cottafava. Una garanzia ormai anche a guidare la difesa: nonostante l’età, la personalità non gli manca per dare indicazioni a giocatori di una certa esperienza in categoria. E loro lo ascoltano, si fidano a pieno.

E contro il Borgosesia ha collezionato un altro cleen sheet, che per un portiere è come aver segnato un gol. L’estremo difensore ingauno ai microfoni nel post partita: “Il pensiero di chi non ne capisce è che questi avversari possano lasciarci facilmente i tre punti, venendo da noi senza voglia. In realtà non è stata una gara semplice, ci sono venuti subito a pressare alti con i tanti giovani in campo che volevano mettersi in mostra. Dopodiché abbiamo preso bene le misure, avendo anche il vento a sfavore, segnando il gol che ci ha spianato la strada”.

Un anno di assoluta novità per il numero uno rossoblù: “Siamo un gruppo giovane e c’è stato un cambio di allenatore alle prime giornate di campionato. La squadra però si è adattata benissimo, ci siamo rafforzati giornata dopo giornata questo penso che lo si veda anche sul campo dove siamo riusciti a fare la differenza, soprattutto nelle partite che contano. Lavoro in settimana per fare sempre il meglio possibile per me e per la squadra. Ora bisogna pensare al collettivo, poi a fine stagione si faranno le proprie scelte”.

“Significa molto stare all’interno di un ambiente che è il punto di riferimento di tutta la regione a livello dilettantistico. Essere ligure e difendere i pali di una squadra così importante è motivo di grande orgoglio, responsabilità che sono felicissimo di prendermi in tutte queste domeniche”, conclude Fresia.