Serie D, i playoff sono ancora del Vado. L’orgoglio di capitan Lo Bosco: “Un gruppo che va premiato”

Vinovo. La fascia da capitano al braccio non è solo un oggetto per Loreto Lo Bosco, ma un vero e proprio senso di responsabilità davvero forte che ha sempre mostrato dal suo arrivo al Chittolina. Svariate volte decisivo sotto il punto di vista sportivo, il numero 9 rossoblù è il punto di riferimento dello spogliatoio. E come tale, l’orgoglio non può essere alle stelle dopo la seconda finale playoff vinta consecutivamente.

“Siamo felicissimi perché è da luglio che lavoriamo, con tanti momenti complicati, e ci rendiamo conto di quanto abbiamo passato nel nostro percorso – esordisce Lo Bosco -. L’aspetto tecnico fa la differenza ma nel calcio esistono dei valori morali. Questo gruppo ha dimostrato di avere dei valori immensi“.

Una settimana impegnativa per lui, che ha voluto essere della partita a tutti i costi: “Io ci metto anima e cuore, poi vengo premiato. Mi hanno voluto in campo tutti e questo gruppo va premiato. La cosa più difficile nello sport è confermarsi, c’è chi di noi ha vinto per il secondo anno di fila”.

Ciò che stride ai rossoblù è sicuramente che, con due vittorie playoff consecutive, la Serie C sia sempre qualcosa di lontano: “Questo è un format che fa venire i brividi. Le società fanno degli investimenti. Diventa triste giocare playoff che hanno così poco senso, però noi in campo abbiamo dei valori: c’è da vincere e noi vinciamo. Chi lo sa, abbiamo comunque messo il Vado nelle condizioni di essere ripescato”.