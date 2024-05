Il Vado vince i playoff di Serie D! La rete di Mikhaylovskiy stende il Chisola

CHISOLA vs VADO 0-1 (63′ Mikhaylovskiy)

45’+7′ Finita! Il Vado vince i playoff per il secondo anno consecutivo

45+6′ Ammonito Antolini.

45’+5′ Espulso Rizq, ci sarà un supplemento di recupero.

45+3′ Brivido Vado! De Riggi di testa spedisce di pochissimo a lato. Era un’occasione invitante per riacciuffare il pareggio e portare la gara ai supplementari. Il Vado deve stringere i denti.

45’+2′ Manes in campo per Capra stremato, ultimo cambio nel Vado.

45′ Sei minuti di recupero.

44′ Gol annullato al Chisola! Aveva parato Fresia il primo tentativo, il secondo invece va a rete ma la bandierina si alza. Esulta tutta la squadra vadese, manca poco alla fine. Dentro Spanu per Lo Bosco nel Vado, Suazo per Nisci nel Chisola.

43′ De Riggi in area di testa, sangue freddo per Fresia a bloccarla a terra.

40′ Dentro Cenci per Dodaro, cambia ancora Cottafava.

37′ Passano i minuti ma il risultato rimane sempre lo stesso. Il Vado ora inserisce Merkaj per Donaggio per dare forze fresche in fase offensiva.

32′ Cambia anche Cottafava: dentro Peretti per Ferrieri.

30′ Ascoli deve cambiare Viano per infortunio, al suo posto Luxardo.

25′ Fuori Montenegro per Antolini, altro cambio per il Chisola.

24′ Chisola che deve alzare il baricentro, concedendo anche qualcosa all’attacco rossoblù. Importante evitare di abbassarsi troppo per il Vado, manca ancora troppo tempo e la qualità dei giocatori di Ascoli può uscire in ogni momento.

20′ Ammonito Opoku tra le fila vadesi,

18′ Mikhaylovskiy! Il vantaggio del Vado! Su calcio d’angolo è il difensore centrale rossoblù a svettare in cielo e mettere a segno un gol meritato per questa partenza di ripresa.

15′ Fuori Degrassi e dentro De Riggi, primo cambio per Ascoli che vuole un cambio di passo.

14′ Donaggio pesca Lo Bosco che davanti al portiere spedisce fuori con un debole pallonetto: era tutto buono, che occasione clamorosa!

9′ Che sprint di Capra che dalla destra poi serve in area un gran pallone a Valagussa: in spaccata non riesce il tocco in rete, tutta in piedi la panchina vadese.

7′ Ci riprova Lo Bosco ma la sfera stavolta finisce a lato. Chisola in difficoltà.

6′ Proteste vadesi per un tocco di mano in area di rigore. Per l’arbitro non c’è nulla, ma il Vado è ripartito con il piglio giusto.

5′ Palo del Vado! Vicinissimi al vantaggio i rossoblù, Lo Bosco colpisce il legno con una sassata da fuori area.

3′ Vado che tenta di colpire il Chisola con ripartenze e azioni rapide sfruttando le corsie laterali.

Ricomincia la gara!

Secondo tempo

45’+2′ Fine primo tempo a Vinovo: le squadre vanno negli spogliatoi a reti bianche.

45′ Due minuti di recupero.

38′ Montenegro in posizione avanzata ci prova da fuori area: blocca Fresia con sicurezza.

30′ Mikhaylovskiy e Rizq vengono a contrasto con il direttore che punisce in maniera disciplinare il giocatore vadese: giallo anche per lui.

28′ Il Vado sta alzando i ritmi e il Chisola ora è meno propenso all’attacco, merito di un reparto difensivo che sta lavorando nella maniera giusta.

25′ Prima ammonizione anche tra le fila del Vado: è Donaggio.

20′ Lo Bosco parte lateralmente in posizione regolare. entra in area e calcia verso la porta trovando ancora un intervento importante di Lancellotti. Vado in totale crescendo.

19′ Primo giallo dell’incontro: a prendersela è Montenegro del Chisola

18′ Ancora Donaggio, questa volta da fuori area: para Lancellotti.

16′ Opoku mette in mezzo un bel pallone per Donaggio che però non riesce ad impattare a rete. Era una situazione ghiotta per passare in vantaggio.

11′ Sgaloppata di Capra che prova a servire dentro Lo Bosco: pallone deviato, calcio d’angolo Vado e primo squillo rossoblù.

8′ Occasionissima per Ponsat che passa in area ma non riesce a centrare la porta da una buona posizione. Chisola spinge, il Vado prova ad ambientarsi.

4′ Fase dei studio tra le due formazioni che però approcciano con una foga agonistica giusta per l’appuntamento.

Inizia il match!

Primo tempo

Le formazioni:

Chisola: 1 Lancellotti, 2 Nisci, 3 Degrassi, 4 Rosano, 5 Benedetto, 6 Montenegro, 7 Viano, 8 Di Lernia, 9 Rizq, 10 La Marca, 11 Ponsat. A disposizione di mister Ascoli: 12 Montiglio, 13 Ruscello, 14 Conrotto, 15 De Fazio, 16 De Riggi, 17 Suazo, 18 Luxardo, 19 Naso, 20 Antolini.

Vado: 22 Fresia, 2 Codutti, 4 Cannistrà, 5 Mikhaylovskiy, 7 Capra, 8 Dodaro, 9 Lo Bosco, 10 Donaggio, 17 Opoku, 23 Ferrieri, 26 Valagussa. A disposizione di mister Cottafava: 12 Grenna, 6 Cenci, 11 Merkaj, 13 Manes, 20 Fatnassi, 24 Corsa, 25 Peretti, 28 Spanu, 30 Pera.

Arbitra Vailati di Crema, coadiuvato da Carchesio (Lanciano) e Tonti (Brescia).

Vinovo. Per il secondo anno consecutivo, il Vado disputerà la finale playoff di Serie D. Già di per sé un traguardo non da poco ma, considerando la vittoria dello scorso anno, la voglia di ripetersi è tanta nell’ambiente rossoblù. Tuttavia non sarà affatto facile vista la qualità del Chisola, seconda forza del campionato con giocatori estremamente importanti per la categoria.

La sfida è ferratissima, il Vado si vuole giocare al meglio le proprie carte nei novanta o nei centoventi minuti: in caso di parità al termine di eventuali supplementari a vincere sarebbe la formazione piemontese.