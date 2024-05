Serie D, Tarabotto: “Il Vado è come me: non molla. Ma questa vittoria cosa porta in tasca?”

Vinovo. “Oh mamma mamma mamma, oh mamma mamma mamma, sai perché mi batte il corazon? Ho visto il grande Tara, ho visto il grande Tara e mamma innamorato son”. Questo coro, un’usanza ormai da anni in quel di Vado, è riecheggiato ancora più forte nel post partita della finale playoff vinta contro il Chisola. La seconda in due anni, un traguardo di cui andare fieri nell’ambiente rossoblù.

“Voglio ringraziare tutti, dallo staff ai giocatori e a tutti quelli che mi hanno aiutato in questo anno – esordisce il numero uno vadese -. Una stagione travagliata, partita in un certo modo, ma si è vista la forza del Vado mi rispecchia: io non mollo mai. Quando sembrava non ci fossero speranze, i giocatori hanno messo dentro tutto e siamo arrivati ad agguantare i playoff e vincerli. La vittoria è meritata, contro una buona squadra, perché abbiamo dimostrato una grande voglia“.

L’affetto con il gruppo squadra è totalmente ricambiato: “Io ho un carattere un po’ particolare: o voglio bene oppure è finita, voglio bene a questi ragazzi. Li tratto come giocatori e non io non di mai multe perché non me la sento, a meno che non facciano delle cose incredibili. Mi sarei dovuto multare da solo tante volte. Questo mi da la forza per andare avanti, perché sono anche incazzato…“.

Tarabotto, infatti, spiega il suo umore “dolce amaro” dentro di sé: “Questa vittoria cosa porta in tasca? Ora bisogna tirare fuori 300’000 euro rivedendo una serie di cose e non ce la faccio. Già andare in Serie C vincendo in campionato è una cosa pesante per me. La posso reggere ma bisogna ristrutturare tutto. Le strutture le ho abbastanza belle e con poco le metto a posto. Ma se devo buttarle giù per andare in Serie C, allora sono un matto. Per due anni di fila abbiamo vinto i playoff da svantaggiati, nella mia vita non ho mai mollato e i ragazzi hanno fatto come me. Ne sono orgoglioso”.

“Riconferma totale? Devo parlare con Luca Tarabotto. Mi dovrà dire cosa vuole fare e i soldi che bisogna metterci per andare avanti“, chiosa il presidente.