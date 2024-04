Rigassificatore, Snam: “Speriamo la Via entro l’estate e l’autorizzazione alla realizzazione dell’impianto in autunno”

Savona/Vado Ligure. “Speriamo che il lavoro della commissione di Valutazione di Impatto Ambientale si concluda entro l’estate e avere a ottobre l’autorizzazione per la realizzazione dell’impianto“. Lo ha detto Elio Ruggeri, amministratore delegato di Fsru Italia, in merito all’iter per il trasferimento della Golar Tundra da Piombino al largo di Savona e Vado Ligure, al margine della visita sul rigassificatore di Livorno ormeggiato in porto a Genova, alle riparazioni navali, per i lavori di manutenzione.

“Abbiamo depositato le integrazioni qualche settimana fa – ricorda Ruggeri – un corposo pacchetto informativo che risponde a tutte le osservazioni arrivate dagli enti competenti. C’è tempo ancora qualche giorno per sottomettere ulteriori commenti e richieste, poi la Via si esprimerà sulla compatibilità ambientale”.

“Stiamo aspettando la valutazione di impatto ambientale dell’ambiente – Giovanni Toti commenta il presidente di Regione Liguria e commissario straordinario al rigassificatore -. Queste infrastrutture energetiche mettono in sicurezza il paese, qualcosa di molto concreto che protegge famiglie e imprese dall’aumento sconsiderato dei prezzi seguito dalle questioni belliche in Ucraina e all’instabilità nel mondo. Credo che sia importante che il paese, seconda potenza manifatturiera d’Europa, si doti di questi impianti e abbia una sufficienza energetica e un costo dell’energia accettabile per mantenere questo ruolo, oltre a proteggere le famiglie da chi ritiene che acqua calda e luce sia qualcosa che si produce per volere divino e non per attività programmatoria”.

Sulle tempistiche della valutazione di impatto ambientale aggiunge ancora Toti: “E’ competenza del ministero dell’ambiente, si esprimeranno molti enti tra cui Ispra, Iss, capitanerie di porti, vigili del fuoco. Mi auguro che la commissione si prenda il tempo necessario e che esca una pronuncia che fughi tutte quelle voci malevole che avvelenano un dibattito che non ha senso di esistere. Spero che le stesse persone, soprattutto rappresentanti delle istituzioni che si devono fidare delle istituzioni repubblicane, una volta letti i pareri, se saranno positivi, ne prendano atto con la leale collaborazione, l’onore il rispetto che le leggi italiane attribuiscono al pubblico funzionario”.

“Per la Liguria è importante che questa nave sia qui – ha aggiunto il governatore al termine della visita a bordo – Innanzitutto, è lavoro per Genova, segno dell’ottimo rapporto costruito nel tempo e che si allarga anche ad attività non ‘core’ dell’approvvigionamento energetico del Paese. Le nostre riparazioni navali hanno in cantiere una nave importante. In secondo luogo, la nave è attiva da oltre una decina d’anni nell’arcipelago toscano, una delle aree più tutelate del nostro ecosistema marino, ed è operativa senza aver mai prodotto alcun tipo di disservizio, men che meno di danno o anche solo di paura. Si tratta di una nave per fattezze esterne assai diversa da quella che è possibile arrivi in Liguria: dico possibile perché stiamo aspettando l’esito della Via da parte del ministero dell’Ambiente, da cui dipendono le tempistiche, e sarebbe ingiusto esprimersi prima che tecnici ed esperti abbiano detto la loro. Si esprimeranno tantissimi enti, da Ispra, massima autorità del settore, all’Istituto Superiore di Sanità, Capitanerie di Porto e Vigili dei Fuoco e molti altri”.

“Rilevo – prosegue il presidente della Regione Liguria – che questa nave abbia prodotto oltre 3,5 miliardi di metri cubi di gas, poco meno di quello che dovrebbe produrre la Golar Tundra. Sottolineo anche che questo genere di infrastrutture energetiche mette in sicurezza in Paese: non è un concetto astratto ma molto concreto, per proteggere famiglie e imprese da quell’aumento sconsiderato dei prezzi frutto del conflitto bellico in Ucraina e della generale instabilità internazionale, con conseguenze che le famiglie hanno pagato caramente nei mesi passati e che ancora oggi vediamo nello strascico dell’inflazione. Il nostro Paese, la seconda potenza manifatturiera d’Europa, deve dotarsi di nuove infrastrutture per avere autosufficienza energetica ad un costo accettabile per mantenere questo ruolo, oltre a proteggere le famiglie da chi crede che acqua calda, luce e gas siano un qualcosa prodotto per volere divino e non per attività programmatorie”.

“Il terminale OLT nel solo 2023 ha rigassificato oltre 3,5 miliardi di metri cubi di gas naturale, dando un contributo importante alla sicurezza e alla diversificazione degli approvvigionamenti energetici del Paese – ha affermato Elio Ruggeri, Presidente di OLT e amministratore delegato Snam FSRU -. Il terminale è attivo da oltre 10 anni ed è stata la prima FSRU ad operare nel mondo, lavorando in sicurezza e garantendo la piena compatibilità ambientale delle sue attività. Siamo lieti di aver scelto Genova per la prima parte delle attività di manutenzione del terminale, a conferma delle elevate professionalità che il territorio ligure mette a disposizione per operazioni di questo genere”.

Erano presenti, oltre all’amministratore delegato di Snam Stefano Venier e Massimo Derchi, Chief Operations Officer di Snam, anche l’assessore regionale all’Ambiente e alle Infrastrutture e il coordinatore della struttura commissariale di Governo che fa capo a Regione Liguria Nicola Giancarlo Poggi.