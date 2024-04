Promozione. Il Celle Varazze frena la San Francesco Loano, Monteforte: “C’è rammarico, partita decisa da un errore dell’arbitro”

Celle Ligure. Finisce a reti bianche allo Stadio “Olmo Ferro” uno scontro attesissimo. La sfida tra le prime due forze del campionato ha consegnato, seppur non ancora aritmeticamente, la vittoria del titolo, ma il Celle Varazze esce dall’incontro a testa alta. Il tecnico Luca Monteforte, intervistato nel dopo partita, commenta così il risultato: “La San Francesco Loano ha vinto meritatamente il campionato, ma c’è rammarico. La partita è stata decisa da un errore dell’arbitro, oggi non è un risultato giusto”. Il mister si riferisce chiaramente alla doppia ammonizione di Schirru che ha lasciato qualche dubbio a giocatori, staff e tifosi.

Positiva, comunque, la prestazione dei suoi ragazzi secondo Monteforte: “Abbiamo giocato molto bene fino a quando siamo rimasti in dieci uomini, tenendo in mano la partita. Dovevamo chiudere le occasioni create, ma non abbiamo concesso niente. Sicuramente è mancato qualcosa sottoporta, pur sviluppando ottime trame di gioco”. Una partita che il tecnico definisce “importante”, ma a questo punto della stagione i giochi sono fatti: solo un miracolo potrebbe tenere in gioco il Celle Varazze nella corsa al titolo.