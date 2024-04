Campionati regionali Assoluti su pista: Arianna Tagliafico e Alessandro Castagnino vincono i 10 km

Si sono svolti a Celle Ligure, presso il centro sportivo Olmo Ferro, i campionati regionali Assoluti di corsa su pista, manifestazione riservata alle gare di fondo.

Nella gara dei 10 km si sono imposti Alessandro Castagnino (Foce Sanremo) che ha corso in 32.55,97 ed Arianna Tagliafico (Atletica Arcobaleno Savona) che ha coperto la distanza in 46.53.29.

Per la categoria Allieve prevista la gara sui 20 minuti di corsa: affermazione di Sofia Dante (Atletica Cairo) su Giorgia Fassin (Atletica Arcobaleno Savona) che hanno coperto le distanze di m. 4.822 e 4.801.

Per gli Allievi vincitore dei 30’ di corsa il portacolori del Trionfo Ligure Edoardo Casale che ha totalizzato m. 8.300.

Buona partecipazione alle gare di contorno, con alcuni risultati di buon rilievo nonostante il forte vento che ha in parte condizionato alcune prove e la partecipazione dei Club francesi Annecy Haute Savoie Athletisme e Athletisme Lyon a Celle Ligure in stage d’allenamento.

Nelle gare maschili affermazione di Simone Luminoso (Unicusano Livorno) nel salto in alto con 1,97.

Dario Fonseca (Cus Genova) si è imposto sui 200 in 22.51 (vento fuori norma di 2,3 m/s).

Buone prestazioni nel lungo dello junior Mattia Rivetta (CUS Genova) con m. 6.49 e dell’allievo Enzo Peragine Victorino che ha realizzato m. 6.42.

Sugli 800 si è imposto Leo Noucadie, portacolori dell’Annecy Haute Savoie, in 1.55.99.

In campo femminile Giuditta Ponsicchi (Alba Docilia) si è imposta sui 200 (corsi in 25.37, vento 2 m/s), mentre Valentina Giussani (Alba Docilia) si è portata a 5.57 ne lungo (vento 2,6 m/s).

Bel duello sugli 800: ha prevalso Martina Stranieri (Alba Docilia) in 2.16.32 sulla compagna di colori Martina Rosati che ha chiuso in 2.17.16.

Clicca qui per consultare tutti i risultati.

Il podio della 10 km maschile

Il podio della 20′ di corsa Allieve

Arianna Tagliafico