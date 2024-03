La Rari Nantes Savona fatica per piegare la De Akker dell’ex Mistrangelo: 12 a 9

Savona. Il secondo incontro del round Scudetto ha visto la Bper Rari Nantes Savona tornare a giocare nella vasca di casa ad oltre due mesi e mezzo di distanza dall’ultimo incontro disputato alla Zanelli. I biancorossi hanno affrontato la De Akker Team, classificatasi settima nella prima fase.

La formazione bolognese, allenata dall’ex biancorosso Federico Mistrangelo, ha saputo mettere in difficoltà i padroni di casa che, parsi non al meglio della condizione, si sono trovati più volte in svantaggio ed hanno faticato per conquistare i 3 punti in palio. Solamente nel quarto tempo, iniziato in svantaggio di un gol, la Rari è riuscita ad esprimere il proprio valore, allungando fino ad imporsi per 12 a 9.

La cronaca. Circa duecentocinquanta gli spettatori presenti. Ci vogliono 2’09” per sbloccare il risultato: ci riesce Rocchi, in superiorità. Pareggia a 3’34” Agulha De Freitas, anch’egli con l’uomo in più. La prima frazione si chiude con un gol per parte.

Nel secondo tempo la De Akker si porta due volte in vantaggio, prima con Agulha De Freitas e poi con Camilleri; ci pensano Bruni e Guidi a rispondere alle reti dei bolognesi. A metà gara il tabellone segna 3 a 3.

Il terzo tempo è vivacissimo. Le reti si susseguono, con le difese tutt’altro che impeccabili. Erdelyi riporta avanti i biancorossi; replica Luongo trasformando un rigore. De Akker nuovamente in vantaggio con Grossi; nuovamente Erdelyi a bersaglio per il 5-5.

Luongo realizza il 6 a 5 per gli ospiti; passano 28″ ed è ancora l’ungherese della Rari ad andare a segno. Bruni infila in rete il pallone del 7-6, ma dopo soli 14″ Milakovic ristabilisce la parità. A 47″ dalla fine del terzo tempo Grossi, in superiorità, firma la rete che vale il 7 a 8 per la De Akker.

La Rari riparte determinata nella quarta frazione e dopo 1’08” Rizzo va a segno con l’uomo in più. Il controsorpasso è opera di Bruni che realizza il 9-8 a 2’33” con l’uomo in più. Immediata la risposa di Alfonso Pozo, a uomini pari, per il 9 a 9. Ancora una superiorità per il Savona, nuovamente sfruttata al meglio: il gol di Durdic a 3’07” vale il 10-9.

A 5’23” è ancora il capitano Rizzo ad andare a bersaglio, questa volta dai cinque metri: per la prima volta una squadra si trova sul doppio vantaggio ed è la Rari, sull’11 a 9. L’ultima rete, ad 8 secondi dalla sirena, la realizza Patchaliev.

Con questo successo la squadra allenata da Alberto Angelini sale a quota 40 punti in classifica, rafforzando la seconda posizione. Il prossimo incontro i biancorossi lo giocheranno il 19 marzo, in casa col Telimar. Prima, l’andata degli ottavi di finale della Euro Cup: venerdì 8 marzo, alle ore 19, a Savona arriverà lo Jadran Herceg Novi.

Il capitano savonese, Valerio Rizzo, afferma: “È stata una partita molto difficile come ci aspettavamo che fosse visto che questa seconda fase racchiude le squadre più forti del campionato. Ogni partita è tirata e se la approcci male, come oggi, si soffre. Per fortuna siamo riusciti a scrollarci e ad avere la meglio. Ci vuole molta pazienza, a cominciare da venerdì in Coppa Len. Dovremo approcciare meglio la partita, mettendo in partica fin da subito le indicazioni tecniche”.

Il tabellino:

Bper Rari Nantes Savona – De Akker Team 12-9

(Parziali: 1-1, 2-2, 4-5, 5-1)

Bper Rari Nantes Savona: G. Nicosia, N. Rocchi 1, A. Patchaliev 1, P. Figlioli, M. Vavic, V. Rizzo 2, T. Cora, L. Bruni 3, E. Campopiano, M. Guidi 1, B. Durdic 1, B. Erdelyi 3, N. Da Rold, M. Bragantini. All. Alberto Angelini.

De Akker Team: S. Santini, G. Bardulla, D. Puccio, G. Marchetti, R. Agulha De Freitas 2, A. Grossi 2, S. Camilleri 1, K. Milakovic 1, T. Alfonso Pozo 1, S. Luongo 2, E. Cocchi (cap.), R. De Simon, M. Pederielli, K. Takeuchi. All. Federico Mistrangelo.

Arbitri: Giuliana Nicolosi (Roma) e Stefano Alfi (Napoli). Delegato Fin: Carlo Salino (Savona).

Note. Superiorità numeriche: Savona 8 su 17 più 1 rigore realizzato, De Akker Team 5 su 14 più 1 rigore realizzato.

Usciti per tre falli: A 4’09” dalla fine del 3° tempo Guidi; a 4’55” dalla fine del 4° tempo Grossi; a 3’35” dalla fine del 4° tempo Figlioli; a 2’37” dalla fine del 4° tempo Milakovic; a 0’55” dalla fine del 4° tempo Vavic.

A 3’51” dalla fine del 4° tempo è stato ammonito per proteste Angelini.

A 1’41” dalla fine del 4° tempo è stato espulso con sostituzione per proteste Rizzo.