La Coppa Liguria è del Millesimo, il gruppo storico esulta: “Squadra fantastica, ora il campionato”

Arenzano. Per la prima volta nella sua storia, il Millesimo vince la Coppa Liguria potendola inserire nella sua bacheca. Una gioia incredibile per tutta la squadra giallorossa e, soprattutto, per i tanti millesimesi presenti in organico. Alle interviste di Daniele Rabellino, Giovanni Rovere e del capitano Michelangelo Bove si sono aggiunti i partecipanti del gruppo storico che vive la Millesimo sportiva con grande trasporto e ora vuole festeggiare la Promozione.

Il primo a prendere la parola è stato il portiere dei giallorossi, eroe di giornata con due parate decisive durante la lotteria dei rigori: “Stiamo provando delle emozioni fortissime, l’affermazione di oggi è il coronamento di un percorso lungo mesi. Vincere soffrendo è ancora più bello, quelle che stiamo provando sono sensazioni che rimangono nel cuore per tutta la vita”.

Inoltre Rabellino guardando alla sua prestazione ha aggiunto: “Parare i rigori mi piace, l’altezza mi avvantaggia e mi sono divertito”. Successivamente è stato il turno di Giovanni Rovere, match winner della sfida: “Quando sono arrivato sul dischetto per calciare l’ultimo e decisivo rigore ero sereno. Voglio fare i complimenti all’altra squadra perchè si sono battuti fino alla fine. Ora noi ci godiamo i festeggiamenti, siamo riusciti in una bella impresa”.

Infine a concludere la serie di interventi è stato il capitano del Millesimo, Michelangelo Bove: “Il viaggio fantastico di quest’anno ci ripaga di tanti sacrifici. Dedichiamo questo traguardo a tutta Millesimo e a noi stessi che abbiamo dato vita ad un ciclo decennale. Una dedica inoltre va al nostro mister scomparso (Amendola), alla società, ai tifosi che sono stati fantastici e allo spogliatoio. Si possono avere anche 10 Messi, ma se non si ha uno spogliatoio forte non si va da nessuna parte”.