La Coppa è del Millesimo, Levratto e Piccardo esultano ma la testa va subito al campionato: “Concentrati per l’obiettivo più grande”

Il Millesimo ha vinto ai rigori (0 a 0 tds) la Coppa Liguria riservata alle squadre di Prima Categoria contro una Cogornese mai doma. Non si è visto il divario che sembrava esserci alla vigilia tra i giallorossi, primi e imbattuti nel Girone “A”, e i genovesi, in zona playout nel Girone “D”.

Il vicepresidente Fabrizio Levratto e il direttore generale Luciano Piccardo festeggiano il trofeo ma puntano subito alla gara casalinga di campionato contro l’Andora, il vero “colpo grosso” a cui la società punta. Con quattro punti di vantaggio a tre dal termine sull’Argetina, servono due vittorie ai giallorossi in tre partite per essere sicuri della vittoria del campionato.

Fabrizio Levratto: “La Cogornese, come ci aspettavamo, ci ha messo in difficoltà. Sapevamo che sarebbe stata durissima nonostante avessimo i favori del pronostico. Abbiamo avuto un’occasione clamorosa nel primo tempo, una poi anche loro. La Cogornese ha voluto portarla ai rigori”. Sul campionato: “Il percorso in coppa è stato duro. Abbiamo dovuto disputare due partite più degli altri. Per noi è una gioia immensa ma non è un punto di arrivo. Ce la godiamo due giorni, contro l’Andora sarà una partita tosta. Vincere ci farebbe mettere un bel tassello per la vittoria del campionato”.

Così Luciano Piccardo: “Le partite secche non sono mai facili. La Cogornese ci ha portato ai rigori, sono stati bravi. Millesimo ci segue, ora festeggiamo ma non troppo perché c’è ancora l’obiettivo più grande. In campionato affronteremo ottimi avversari con l’Argentina che non molla un colpo. Ma non molleremo neanche noi. La dedica è per mio figlio”.