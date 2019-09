Calcio in lutto: è morto Edy Amendola

Millesimo. Un improvviso lutto ha scosso, questa mattina, il mondo del calcio savonese.

Edy Amendola, allenatore del Millesimo, è stato trovato morto nella sua abitazione.

Amendola, 50 anni, educatore, aveva da poco iniziato la sua terza stagione alla guida del Millesimo, con il quale, per due anni di fila, aveva conquistato la promozione in Prima Categoria. Dopo la rinuncia dello scorso anno per la rifondazione della società, quest’anno i giallorossi sono al via del campionato di Prima e hanno iniziato in maniera ottima in Coppa Liguria.

Allenatore Uefa C, dal 2015 era presidente dell’Associazione Homo Ludens. Alle amministrative di maggio 2019 era stato candidato per una lista nel Comune di Millesimo.

Oggi, però, è giunta la tragica notizia. L’intero mondo calcistico locale, in breve tempo, ha appreso la scomparsa dell’allenatore.

Messaggio di cordoglio della Vadese Calcio 2018 che “piange la morte de mister del Millesimo Edy Amendola. Il mister Tony Saltarelli, i giocatori e la società tutta porgono le più sentite condoglianze alla famiglia e alla società”.

L’Asd Ceriale Progetto Calcio “porge le più sentite condoglianze alla famiglia e alla società Asd Millesimo Calcio per l’improvvisa e assurda scomparsa di mister Edy Amendola. Che la terra ti sia lieve”.

“Tutto il Quiliano&Valleggia, appresa la sconcertante notizia della scomparsa di mister Edy Amendola, si stringe alla famiglia e all’Asd Millesimo Calcio”.

“Condoglianze” giungono da parte di tutta l’Atletica Gillardo Renzo Millesimo.

“Condoglianze vivissime” da parte di Ugo Piave, ex presidente della Loanesi San Francesco.