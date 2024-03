Il Millesimo alza la Coppa Liguria, Macchia: “Orgogliosi e felici, abbiamo fatto la storia”

Arenzano. Dopo 120 minuti più i calci di rigore, il Millesimo supera la Corgornese e alza al cielo la Coppa Liguria per la prima volta nella sua storia. Una stagione dai numeri estremamente importanti per i valbormidesi, che ora hanno l’obiettivo di centrare al più presto il matematico salto in Promozione. Fabio Macchia al termine della gara odierna esterna tutta la sua soddisfazione.

“Ci abbiamo messo grande cuore, affrontavamo una squadra che non merita la classifica che ha – dichiara -. Noi non abbiamo fatto la partita migliore dell’anno ma ci sono degli avversari a cui dare merito. Il supporto dei millesimesi è bellissimo, meritiamo tutti quanti questa grande soddisfazione, in primis la società che non ci ha mai fatto mancare niente e ha fatto tanti sacrifici”.

Ora la testa è focalizzata sul raggiungimento della matematica promozione: “La coppa era un nostro obiettivo come lo era sin da subito il campionato. Nonostante abbiamo più punti di tutti in Liguria, dalla Serie D alla Terza Categoria, dobbiamo fare ancora due vittorie per andare in Promozione. Ce la metteremo tutta e affronteremo tutte le partite come se fossero delle finali”.

“Faccio una dedica a Gledi Xhuri della Vadese, mi auguro che possa riprendersi il prima possibile“, conclude il tecnico.