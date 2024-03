Il Millesimo vince la Coppa Liguria! Rabellino para due rigori, Rovere segna il penalty decisivo

Risultato: Millesimo 4-1 Cogornese (rigori)

Rovere decisivo, la coppa la alza il Millesimo!

Gol Cogornese.

Di Fino trasforma.

Larizza si fa ipnotizzare da Rabellino.

Metalla si incarica della battuta del secondo rigore del Millesimo trasformandolo.

Privino si fa ipnotizzare da Rabellino, è 1-0 Millesimo nella serie!

Gol del numero 10 giallorosso, esplode la gioia dei numerosi tifosi accorsi da Millesimo.

Tensione alle stelle al “Gambino”. Il primo rigore verrà calciato da Villar del Millesimo.

Fischia l’arbitro, saranno i calci di rigore a decretare la squadra vincitrice.

Al 121’ Ndiaye lascia il campo per favorire l’ingresso di Seccafen.

Al 120’ incredibile doppia occasione per il Millesimo. Guarco scappa sulla fascia trovando i guantoni di Ferrario sulla sua strada. Successivamente l’estremo difensore della Cogornese con un intervento fantascientifico salva nuovamente i suoi da un tiro a botta sicura da posizione ravvicinata regalando ai suoi la possibilità di giocarsi il tutto per tutto ai rigore.

Al 119’ Larizza rileva Mosso, una mossa probabilmente in ottica dei sempre più probabili calci di rigore.

Al 117’’ anche Di Fino opta per spendere un fallo tattico interrompendo così una pericolosa ripartenza avversaria: il tempo stringe, si avvicina lo spettro dei rigori con entrambe le squadre che cercano di rischiare sempre meno.

Al 115’ Torra prova a rispondere ma il suo tentativo, deviato dal vento, termina in fallo laterale.

Al 114’ occasione incredibile per i genovesi con la conclusione arrivata in seguito ad un pallone sporcato che accarezza il palo alla destra di Rabellino.

Al 112’ Villar calcia direttamente provando a sorprendere Ferrario, ma la sua conclusione termina tra le braccia dell’estremo difensore della Cogornese.

Al 111’ Rugari spende un fallo tattico venendo sanzionato.

Alle 17.17 inizia la seconda frazione supplementare.

Termina con questa chance sciupata un primo tempo supplementare povero di emozioni.

Al 105’ Rovere ha a disposizione un possibile match point, ma da due passi non riesce a deviare in porta un assist al bacio.

Al 98’ Metalla sfiora il palo direttamente da punizione.

Al 94’ in casa Cogornese Mosto rileva Rossi.

Al 91’ il Millesimo parte subito forte senza tuttavia riuscire a trovare il gol.

Alle 16.59 prende il via il primo tempo supplementare. Dentro Perazzo per Biancardi tra le file dela Cogornese.

Il Millesimo prova a sbloccarla senza successo. Saranno tempi supplementari.

Il direttore di gara comanda 4 minuti di recupero.

All’87’ uno scontro di gioco costa un’ammonizione a Villar.

All’85’ un intervento duro costa a Morano un cartellino giallo.

All’84’ Torra controlla nel cuore dell’area di rigore cercando la porta, ma la sua conclusione termina di poco a lato.

All’83’ D’Alpaos esce per favorire l’ingresso di Bottini: cambia qualcosa la Cogornese.

Al 78’ Metalla in campo aperto cerca la via della rete trovando però l’attenta chiusura della retroguardia avversaria.

Al 75’ il Millesimo cambia ancora inserendo Rovere al posto di Delfino.

Al 70’ anche la Cogornese opera una modifica con Privino il quale subentra all’acciaccato Salvatori.

Al 64’ Morielli prende il posto di Bove: altra sostituzione per il Millesimo.

Al 60’ Metalla cerca subito di dare ragione al proprio tecnico cercando la via della rete, ma la sua conclusione termina altissima rispetto allo specchio della porta.

Al 58’ mister Macchia tenta di spezzare l’equilibrio con una doppia sostituzione: Torra e Metalla rilevano Siri e Salvatico.

Al 49’ Biancardi prova a spaventare il Millesimo, ma la sua conclusione da posizione defilata termina larga.

Alle 16.02 prende il via la seconda frazione. Nessun cambio tra un tempo e l’altro, si ripartirà dagli stessi ventidue scesi in campo dall’inizio del match.

Finisce così 0-0 senza recupero un primo tempo di buon livello, 45 minuti in cui entrambe le squadre hanno avuto delle occasioni per portarsi in vantaggio che però non sono riuscite a sfruttare.

Al 44’ Vittori cerca la botta dalla distanza, ma il suo tentativo termina largo.

Al 39’ Salvatori, lasciato colpevolmente libero di colpire di testa nel cuore dell’area di rigore, impatta il pallone non riuscendo però a trovare lo specchio della porta: altro brivido per il Millesimo, prova a spingere la Cogornese.

Al 36’ Molinelli si presenta a tu per tu con Rabellino trovando la super risposta del numero 1 giallorosso: grande occasione per la Cogornese.

Al 30’ Siri cerca di impensierire Ferrario ancora dalla distanza, ma il portiere con pugni risponde presente salvando i suoi.

Al 21’ l’estremo difensore dei genovesi salva nuovamente i suoi respingendo un buon tiro di Siri da posizione defilata: ottimo Millesimo in questa fase.

Al 19’ Bove su azione da corner riesce a staccare di testa nel cuore dell’area di rigore avversaria con Ferrario che, con un colpo di reni incredibile, riesce a salvare i suoi: che brivido per la Cogornese.

Al 18’ la scelta dei giallorossi è nuovamente il tiro da fuori: la sfera si spegne sul fondo, brivido per i rossoblù.

Al 16’ il Millesimo torna a farsi vedere in avanti cercando la soluzione della distanza, ma la conclusione termina targa.

Al 9′ la formazione di mister Montemarano cerca di rendersi pericolosa da calcio piazzato, ma il tentativo non ottiene l’esito sperato.

Al 5’ grande intensità in campo con il Millesimo immediatamente propositivo, ma la retroguardia della Cogornese si dimostra attenta chiudendo bene tutti i possibili spazi.

Alle 15:03 prende il via la sfida.

Le formazioni

Millesimo: Rabellino, Bove (C), Guarco, Ndiaye, Di Mattia, Vittori, Delfino, Greco, Salvatico, Villar, Siri.

A disposizione: Castiglia, Morielli, Negro, Protelli, Ferri, Metalla, Rovere, Torra, Seccafen.

Allenatore: Fabio Macchia.

Cogornese: Ferrario (C), Morano, Mazzino, Rossi, D’Alpaos, Rugari, Salvatori, Castellucchio, Molinelli, Biancardi, Canessa.

A disposizione: Tagliavia, Bruzzolara, Mosto, Romanengo, Perazzo, Privino, Bottini, Migone, Larizza.

Allenatore: Franco Montemarano.

Arbitro del match è il signor Pier-Paolo Porzio della sezione di Genova.

Presentazione

Arenzano. Il primo passo per raccogliere i frutti di una stagione straordinaria. Oggi pomeriggio presso il “Nazario Gambino” sarà Millesimo contro Cogornese. La squadra di mister Macchia, galvanizzata da un’annata in cui ha dimostrato di essere un vero e proprio rullo compressore, proverà ad iniziare a rendere fruttiferi gli sforzi messi in campo finora. Di fronte la Cogornese, formazione che sogna l’impresa nonostante nel proprio girone si trovi in zona playout.