Golf Club Albisola, dalla collaborazione con Bper Banca nasce una carta prepagata personalizzata: ecco “we love sport”

Albisola Superiore. Grazie alla nuova carta “We love sport”, pensata per tutti i soci iscritti al club, per il consiglio, per i dipendenti e per le loro famiglie, nasce una nuova collaborazione tra Bper Banca e il Golf Club Albisola.

Il logo del Golf Club Albisola verrà stampato su una carta prepagata che potrà essere richiesta gratuitamente in tutte le filiali Bper di Savona. Una novità che consentirà al Club ed alla banca di iniziare un percorso di crescita congiunto.

Il Golf Club Albisola ASD sposa volentieri questo progetto forte della consapevolezza di essere una realtà unica sul territorio, un’oasi di pace, un rifugio per gli appassionati, sempre più accessibile a tutti in funzione di una filosofia che dalla sua costituzione identifica il club: golf uno sport per tutti.

“Avere la possibilità di avere come partner Bper Banca – comunicano dal Golf Club Albisola -, terzo gruppo bancario italiano, è un orgoglio e un privilegio certi di potersi fregiare del marchio della banca in eventi esterni che ne valorizzino il ruolo di supporto.