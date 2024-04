Golf Club Albisola, sabato a Savona arriva “Golf In Ti Caruggi”: un’iniziativa per far praticare e conoscere a sempre più persone il gioco del golf

Savona. Sabato 6 aprile, dalle ore 9:00, a Savona andrà in scena la seconda edizione dell’evento “Golf in ti caruggi”, iniziativa promossa e organizzata proprio come accaduto lo scorso anno dal Golf Club Albisola. I dettagli inerenti all’evento sono stati illustrati settimana scorsa presso la sede dell’associazione sportiva dilettantistica alla presenza di svariate figure istituzionali, alcuni tesserati e numerosi sponsor.

“Golf in ti caruggi” è un evento che si basa su una gara amatoriale (ovviamente di golf) aperta anche ai neofiti. La prima tappa delle tre previste (l’iniziativa infatti coinvolgerà, proprio come accaduto lo scorso anno, anche i Comuni di Albissola Marina e di Albisola Superiore) – si svolgerà sabato 6 aprile per le vie del centro di Savona.

Il Golf Club Albisola, attraverso questa iniziativa, si prefigge l’obiettivo di coinvolgere residenti e turisti della città capoluogo promuovendo il gioco del golf come sport popolare e non elitario come invece spesso viene considerato nell’immaginario collettivo.

La manifestazione non è solo riservata a chi gareggia, ma sarà possibile anche provare dei tiri con un istruttore all’interno di una struttura gonfiabile davanti a Palazzo Sisto. La possibilità di partecipare all’evento sarà garantita anche alle persone diversamente abili grazie ad un’apposita attrezzatura.

A margine della conferenza stampa convocata per presentare l’evento, i vertici del Golf Club Albisola sono entrati ancor più nello specifico relativamente ai dettagli della manifestazione organizzata sabato.

Il primo ad intervenire è stato Francesco Serra, presidente il quale ha dichiarato: “Lo spirito su cui si basa la nostra associazione è quello del gioco e del divertimento assoluto. Appurato ciò in assemblea ci siamo chiesti perchè non divertirci anche in città simulando il gioco del golf. Questo è l’obiettivo e l’aspettativa che avremo. Inoltre quest’anno, rispetto allo scorso, la giornata si avvarrà di un’ulteriore piccola chicca. In tutto questo dobbiamo ringraziare i Comuni, per noi il loro supporto è fondamentale”.

In seguito Paolo Bucchianica, responsabile sviluppo e promozione del Club, ha svelato: “Appena i croceristi della Costa Toscana sbarcheranno troveranno una postazione in cui li inviteremo a giocare a golf. Pensiamo che questo possa essere un bello spot per Savona e un bell’esempio di sport.

Infine Giancarlo Capuano, vicepresidente del Golf Club Albisola, ha concluso la serie di interventi dichiarando: “Divertimento, rispetto e correttezza sono i principi fondamentali sia di questo gioco che della nostra associazione”.

L’appuntamento con la prima tappa di “Golf in ti caruggi” è dunque previsto per sabato mattina, poi l’evento si sposterà prima sabato 25 maggio presso le vie di Albissola Marina e poi sabato 24 agosto nella città di Albisola Superiore.