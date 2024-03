Frana al Malpasso, salvo il percorso della Milano-Sanremo: Aurelia nuovamente agibile, riapertura alle 18

Finale Ligure. La notizia tanto attesa è arrivata: questa sera (15 marzo), alle 18, come confermato da Anas, è prevista la riapertura alla circolazione, in entrambi i sensi di marcia, dell’Aurelia, chiusa in seguito ad una frana avvenuta al Malpasso.

Un’autentica corsa contro il tempo, complice l’imminente Milano-Sanremo il cui percorso è dunque “salvo” (era già stato studiato un percorso alternativo nel caso in cui l’intervento non fosse andato a buon fine in tempo).

La strada era già stata riaperta dopo un primo smottamento, ma un nuovo sopralluogo di Anas, dovuto alla presenza di detriti sulla carreggiata, aveva portato ad un nuovo stop alla circolazione viaria.

I rocciatori hanno lavorato senza sosta ed è stata posizionata una nuova rete di contenimento con l’aiuto di un elicottero.